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Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам в США

Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам в США - 16.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются примерно на 1% в ожидании еженедельной статистики из США о запасах этого вида сырья в стране, свидетельствуют... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:57+0300

2025-07-16T14:57+0300

2025-07-16T14:57+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются примерно на 1% в ожидании еженедельной статистики из США о запасах этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,87%, до 68,11 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 65,85 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 11 июля снизились на 1,8 миллиона баррелей после роста на 7,1 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли сразу на 19,1 миллиона баррелей. В последний раз сопоставимый недельный рост, по данным минэнерго США, наблюдался в январе 2023 года, когда запасы подскочили на 19 миллионов, а в феврале 2021 года рост составлял более 20 миллионов баррелей. В то же время API ожидает падения запасов бензина за неделю на 4,5 миллиона, дистиллятов – на 2,4 миллиона баррелей. Аналитики отмечают и сезонное влияние на нефть. "Мы вступаем в пик сезона автомобильных поездок в США, когда потребление бензина обычно возрастает… Прогнозы по нефти не полностью "медвежьи", - сказал газете Wall Street Journal аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

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сша, нефть, торги, рынок