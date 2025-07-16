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"Гибкий подход". В ЕС готовят нестандартный вариант для России

"Гибкий подход". В ЕС готовят нестандартный вариант для России - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Гибкий подход". В ЕС готовят нестандартный вариант для России

Идея ЕС ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть может обернуться провалом, как и все предыдущие попытки отсечь от трафика танкеры G7, говорится в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:17+0300

2025-07-16T08:17+0300

2025-07-16T08:17+0300

экономика

россия

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нефть

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Идея ЕС ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть может обернуться провалом, как и все предыдущие попытки отсечь от трафика танкеры G7, говорится в материале агентства РИА Новости.По данным агентства Reuters, Еврокомиссия намерена ввести "гибкую" предельную цену: рыночная минус 15 долларов. Такое решение направлено на сокращение возможностей теневого флота Москвы. Потолок цен на российскую нефть был введен в 2022 году, однако теневой флот продолжил расширяться.Так, в издании Financial Times подсчитали, что в 2023-м теневой флот увеличился на 70% — до 600 танкеров вне юрисдикции "Семерки"."Цены на нефть волатильны, обновлений потолка раз в три месяца явно недостаточно. Для контроля нужно участие ключевых транспортных и страховых центров, а их позиция может измениться. Чем сложнее механизм, тем больше в нем уязвимостей для обхода, манипуляций и правовой неопределенности", — рассказал в беседе с изданием независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.Аналитики отмечают, что реализация санкционного механизма сталкивается с рядом препятствий. Так, Мальта, которая получат доход от транспортировки российской нефти, высказалась против усиления давления на Москву. Такое же решение ожидается и от Греции, резюмировали в издании.

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