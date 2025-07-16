https://1prime.ru/20250716/oil-859574894.html

Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США

Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США - 16.07.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T20:24+0300

2025-07-16T20:24+0300

2025-07-16T20:31+0300

экономика

сша

мэа

ук альфа-капитал

рынок

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68% - до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 66,03 доллара. Как сообщило минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились больше ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона. При этом ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель подскочил сразу на 19,1 миллиона баррелей. Кроме того, согласно данным минэнерго, запасы бензина в стране неожиданно выросли - на 3,4 миллиона баррелей, до 232,9 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 107 миллионов. В целом нефть дешевеет третью торговую сессию подряд, за это время Brent подешевел на 3,4%, WTI - на 4,1%. Аналитики указывают, что давление на котировки оказывают опасения избытка сырья на рынке. "Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу профицита: IEA (Международное энергетическое агентство - ред,)... повысило прогноз по добыче во втором полугодии, одновременно понизив ожидания по спросу. Пока летний сезон поддерживает потребление, но в среднесрочной перспективе сохраняется риск закрепления Brent ниже 70 долларов", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.

https://1prime.ru/20250716/neft-859570591.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мэа, ук альфа-капитал, рынок, нефть