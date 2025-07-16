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Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США
Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США - 16.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T20:24+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68% - до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 66,03 доллара. Как сообщило минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились больше ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона. При этом ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель подскочил сразу на 19,1 миллиона баррелей. Кроме того, согласно данным минэнерго, запасы бензина в стране неожиданно выросли - на 3,4 миллиона баррелей, до 232,9 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 107 миллионов. В целом нефть дешевеет третью торговую сессию подряд, за это время Brent подешевел на 3,4%, WTI - на 4,1%. Аналитики указывают, что давление на котировки оказывают опасения избытка сырья на рынке. "Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу профицита: IEA (Международное энергетическое агентство - ред,)... повысило прогноз по добыче во втором полугодии, одновременно понизив ожидания по спросу. Пока летний сезон поддерживает потребление, но в среднесрочной перспективе сохраняется риск закрепления Brent ниже 70 долларов", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
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сша, мэа, ук альфа-капитал, рынок, нефть
Экономика, США, МЭА, УК Альфа-Капитал, Рынок, Нефть
20:24 16.07.2025 (обновлено: 20:31 16.07.2025)
 
Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США

Нефть дешевеет почти на 1% после публикации данных о запасах сырья в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,68% - до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 66,03 доллара.
Как сообщило минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились больше ожиданий - на 3,9 миллиона баррелей, до 422,2 миллиона. При этом ранее Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель подскочил сразу на 19,1 миллиона баррелей.
Кроме того, согласно данным минэнерго, запасы бензина в стране неожиданно выросли - на 3,4 миллиона баррелей, до 232,9 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 107 миллионов.
В целом нефть дешевеет третью торговую сессию подряд, за это время Brent подешевел на 3,4%, WTI - на 4,1%. Аналитики указывают, что давление на котировки оказывают опасения избытка сырья на рынке.
"Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу профицита: IEA (Международное энергетическое агентство - ред,)... повысило прогноз по добыче во втором полугодии, одновременно понизив ожидания по спросу. Пока летний сезон поддерживает потребление, но в среднесрочной перспективе сохраняется риск закрепления Brent ниже 70 долларов", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
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ЭкономикаСШАМЭАУК Альфа-КапиталРынокНефть
 
 
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