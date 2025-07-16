https://1prime.ru/20250716/palladium-859577902.html
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий
США допускают возможность введения пошлин на российский палладий в рамках многостороннего подхода, направленного на защиту национальной безопасности и... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T23:18+0300
2025-07-16T23:18+0300
2025-07-16T23:18+0300
россия
мировая экономика
сша
палладий
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. США допускают возможность введения пошлин на российский палладий в рамках многостороннего подхода, направленного на защиту национальной безопасности и укрепление внутренних цепочек поставок критически важных минералов, заявил в среду заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас. "Президент говорил не обязательно именно об этой конкретной ситуации, но в целом о необходимости вернуть критически важные цепочки поставок на территорию США для целей национальной безопасности, ускорить разрешительные процедуры и использовать тарифы для защиты нацбезопасности. Судя по всему, данный случай (с российским палладием — ред.) как раз может относиться к национальной безопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной", — сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. Ригас отметил, что видит возможность многостороннего подхода, в рамках которого пошлины на российский палладий могут стать одной из мер, однако воздержался от более конкретных заявлений. "Я бы мог представить многофакторный подход, в котором задействованы пошлины на российский палладий, но я не хочу забегать вперёд, поскольку сейчас есть ряд других лиц, которые обсуждают вопросы пошлин. Я оставлю это на их усмотрение", — добавил замгоссекретаря США. Ранее на этих же слушаниях сенатор Стив Дэйнс заявил, что российские поставки палладия якобы привели к падению цен на рынке, из-за чего были сокращены около 700 рабочих мест в штате Монтана, где ведётся добыча этого металла.
https://1prime.ru/20250715/med-859486948.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2daf70c0f86c6f9bac3771f3b25a41cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, палладий, пошлины
РОССИЯ, Мировая экономика, США, палладий, пошлины
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий
Замгоссекретаря США Ригас допустил введение пошлин на российский палладий
ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. США допускают возможность введения пошлин на российский палладий в рамках многостороннего подхода, направленного на защиту национальной безопасности и укрепление внутренних цепочек поставок критически важных минералов, заявил в среду заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас.
"Президент говорил не обязательно именно об этой конкретной ситуации, но в целом о необходимости вернуть критически важные цепочки поставок на территорию США для целей национальной безопасности, ускорить разрешительные процедуры и использовать тарифы для защиты нацбезопасности. Судя по всему, данный случай (с российским палладием — ред.) как раз может относиться к национальной безопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной", — сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
Ригас отметил, что видит возможность многостороннего подхода, в рамках которого пошлины на российский палладий могут стать одной из мер, однако воздержался от более конкретных заявлений.
"Я бы мог представить многофакторный подход, в котором задействованы пошлины на российский палладий, но я не хочу забегать вперёд, поскольку сейчас есть ряд других лиц, которые обсуждают вопросы пошлин. Я оставлю это на их усмотрение", — добавил замгоссекретаря США.
Ранее на этих же слушаниях сенатор Стив Дэйнс заявил, что российские поставки палладия якобы привели к падению цен на рынке, из-за чего были сокращены около 700 рабочих мест в штате Монтана, где ведётся добыча этого металла.
Медь слабо дешевеет на оценках макростатистики по Китаю