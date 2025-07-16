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В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях
В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях
Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T21:30+0300
2025-07-16T21:30+0300
политика
россия
мировая экономика
армения
ереван
рф
дмитрий песков
никол пашинян
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", — сказал представитель Кремля радиостанции "Маяк".Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС. Также, по его словам, он считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.Комментируя высказывание Пашиняна, Песков подчеркнул, что это суверенное дело Армении."Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И помимо многосторонних форматов нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать", — сказал Песков.В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
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россия, мировая экономика, армения, ереван, рф, дмитрий песков, никол пашинян, алексей оверчук, ес, еаэс
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, ЕС, ЕАЭС
21:30 16.07.2025
 
В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях

Песков: Армения в последние годы стремится к балансированию на разных направлениях

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", — сказал представитель Кремля радиостанции "Маяк".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС. Также, по его словам, он считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.
Комментируя высказывание Пашиняна, Песков подчеркнул, что это суверенное дело Армении.
"Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И помимо многосторонних форматов нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать", — сказал Песков.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Армения обратилась в ШОС с просьбой присоединиться к организации
12:29
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯЕреванРФДмитрий ПесковНикол ПашинянАлексей ОверчукЕСЕАЭС
 
 
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