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В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях

В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле указали на стремление Армении балансировать на разных направлениях

Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T21:30+0300

2025-07-16T21:30+0300

2025-07-16T21:30+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ереван в последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС. Посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении", — сказал представитель Кремля радиостанции "Маяк".Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС. Также, по его словам, он считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.Комментируя высказывание Пашиняна, Песков подчеркнул, что это суверенное дело Армении."Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И помимо многосторонних форматов нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать", — сказал Песков.В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.

https://1prime.ru/20250716/armeniya-859548305.html

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россия, мировая экономика, армения, ереван, рф, дмитрий песков, никол пашинян, алексей оверчук, ес, еаэс