https://1prime.ru/20250716/roskachestvo-859533157.html

Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Роскачество оценило возможность подделки российского вина - 16.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T03:51+0300

2025-07-16T03:51+0300

2025-07-16T03:51+0300

общество

роскачество

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", - сообщил он, комментируя потенциальное наличие контрафакта на российском рынке вина. При этом он допустил, что с серьезным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать 5%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , роскачество