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Роскачество оценило возможность подделки российского вина - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Роскачество оценило возможность подделки российского вина - 16.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:51+0300
2025-07-16T03:51+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", - сообщил он, комментируя потенциальное наличие контрафакта на российском рынке вина. При этом он допустил, что с серьезным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать 5%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество , роскачество
Общество , Роскачество
03:51 16.07.2025
 
Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Глава Роскачества Протасов: российское вино практически невозможно подделать

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", - сообщил он, комментируя потенциальное наличие контрафакта на российском рынке вина.
При этом он допустил, что с серьезным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать 5%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
 
ОбществоРоскачество
 
 
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