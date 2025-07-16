https://1prime.ru/20250716/roskachestvo-859533157.html
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Роскачество оценило возможность подделки российского вина - 16.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:51+0300
2025-07-16T03:51+0300
2025-07-16T03:51+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", - сообщил он, комментируя потенциальное наличие контрафакта на российском рынке вина.
При этом он допустил, что с серьезным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать 5%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , роскачество
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Глава Роскачества Протасов: российское вино практически невозможно подделать
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия, в отличие от других стран, имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому вино от отечественных производителей практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", - сообщил он, комментируя потенциальное наличие контрафакта на российском рынке вина.
При этом он допустил, что с серьезным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать 5%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.