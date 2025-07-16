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Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - 16.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:36+0300
2025-07-16T05:36+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он. По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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192
40
192
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192
40
192
40
общество , роскачество
Общество , Роскачество
05:36 16.07.2025
 
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание

Роскачество в 2025 году проверит протеин и моторное масло

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он.
По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
 
ОбществоРоскачество
 
 
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