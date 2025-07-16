https://1prime.ru/20250716/roskachestvo-859534432.html
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание - 16.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:36+0300
2025-07-16T05:36+0300
2025-07-16T05:36+0300
общество
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859534432.jpg?1752633413
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он.
По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , роскачество
Роскачество в 2025 году проверит спортивное питание
Роскачество в 2025 году проверит протеин и моторное масло
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Роскачество в 2025 году исследует спортивное питание, в частности протеин, а также моторное масло, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"До нового года мы проверим спортивное питание – протеин. ... Конечно, мы уделяем внимание не только продуктовым категориям. Проверим моторное масло", - сказал он.
По его словам, автолюбители очень просят Роскачество о проверке. "Отраслевые ассоциации, эксперты пишут, что на рынке более 50% контрафакта", - отметил Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.