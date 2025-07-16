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Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров - 16.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров
Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров - 16.07.2025, ПРАЙМ
Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров
"Потребительский патриотизм" и качество российской продукции позволяют увеличить продажи отечественных товаров на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:16+0300
2025-07-16T15:16+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. "Потребительский патриотизм" и качество российской продукции позволяют увеличить продажи отечественных товаров на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Потребительский патриотизм и качество отечественной продукции позволяют достичь и совокупного роста продаж продукции - в среднем на 60%", - сказал он. Он добавил, что это происходит без снижения цены и без проведения федеральных промоакций. В основе роста продаж лежит глубокое доверие покупателей - 85% россиян доверяют российскому Знаку качества, признают качество, безопасность и конкурентоспособность товаров, произведенных в стране, заверил Протасов. Глава организации поделился, что все же, после ухода ряда иностранных брендов с рынка РФ, были сложности, связанные с замещением компонентов в первые несколько месяцев разрывов логистических цепочек, но производители достаточно быстро их ликвидировали. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , рф, роскачество
Экономика, Общество , РФ, Роскачество
15:16 16.07.2025
 
Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров

Протасов: потребительский патриотизм позволяет увеличить продажи на 60%

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. "Потребительский патриотизм" и качество российской продукции позволяют увеличить продажи отечественных товаров на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Потребительский патриотизм и качество отечественной продукции позволяют достичь и совокупного роста продаж продукции - в среднем на 60%", - сказал он.
Он добавил, что это происходит без снижения цены и без проведения федеральных промоакций. В основе роста продаж лежит глубокое доверие покупателей - 85% россиян доверяют российскому Знаку качества, признают качество, безопасность и конкурентоспособность товаров, произведенных в стране, заверил Протасов.
Глава организации поделился, что все же, после ухода ряда иностранных брендов с рынка РФ, были сложности, связанные с замещением компонентов в первые несколько месяцев разрывов логистических цепочек, но производители достаточно быстро их ликвидировали.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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