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Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено" - 16.07.2025, ПРАЙМ
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"
Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:32+0300
2025-07-16T02:32+0300
2025-07-16T02:32+0300
общество
краснодарский край
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм", - сообщили в организации, уточнив, что он расположен в Краснодарском крае.
Там подчеркнули, что услуги, предлагаемые гостям отеля под маркировкой "ультра все включено", предоставляются в полном объеме. "Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками", - пояснили в Роскачестве.
В организации заявили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем.
"Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что всё, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов", – сказала руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении.
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общество , краснодарский край, роскачество
Общество , Краснодарский край, Роскачество
Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"
Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм", - сообщили в организации, уточнив, что он расположен в Краснодарском крае.
Там подчеркнули, что услуги, предлагаемые гостям отеля под маркировкой "ультра все включено", предоставляются в полном объеме. "Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками", - пояснили в Роскачестве.
В организации заявили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем.
"Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что всё, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов", – сказала руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении.