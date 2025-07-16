https://1prime.ru/20250716/rossija-859532261.html

Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"

Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено" - 16.07.2025, ПРАЙМ

Первый в России отель получил сертификат "ультра все включено"

Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае,... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T02:32+0300

2025-07-16T02:32+0300

2025-07-16T02:32+0300

общество

краснодарский край

роскачество

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый сертификат соответствия концепции "ультра все включено" выдан в России, его получил отель сети "Алеан" - Alean Family Doville в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм", - сообщили в организации, уточнив, что он расположен в Краснодарском крае. Там подчеркнули, что услуги, предлагаемые гостям отеля под маркировкой "ультра все включено", предоставляются в полном объеме. "Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками", - пояснили в Роскачестве. В организации заявили, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем. "Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что всё, что обещает отель, действительно предоставляется гостям. Без скрытых платежей, без разочарований, без компромиссов", – сказала руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении.

краснодарский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , краснодарский край, роскачество