https://1prime.ru/20250716/rossija-859535558.html
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов - 16.07.2025, ПРАЙМ
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов
Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:22+0300
2025-07-16T07:22+0300
2025-07-16T07:22+0300
общество
челябинская область
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения", - сказал он.
"Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит - проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", - добавил Протасов.
Кроме того, организация в рамках механизма рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки.
В результате Роскачество хочет создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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общество , челябинская область, роскачество
Общество , Челябинская область, Роскачество
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов
Протасов: аналог Мишлена для оценки ресторанов появится в России
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения", - сказал он.
"Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит - проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", - добавил Протасов.
Кроме того, организация в рамках механизма рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки.
В результате Роскачество хочет создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.