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РЖД выстроили регламент действий поездной бригады при обнаружении Твикса - 16.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД выстроили регламент действий поездной бригады при обнаружении Твикса
РЖД выстроили регламент действий поездной бригады при обнаружении Твикса - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД выстроили регламент действий поездной бригады при обнаружении Твикса
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:18+0300
2025-07-16T03:18+0300
общество
екатеринбург
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта. "Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала", - сказал Колесников. Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, "делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает". "Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное", - напомнил он порядок действий. Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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общество , екатеринбург, ржд
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, РЖД
03:18 16.07.2025
 
РЖД выстроили регламент действий поездной бригады при обнаружении Твикса

РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта.
"Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала", - сказал Колесников.
Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, "делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает".
"Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное", - напомнил он порядок действий.
Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ОбществоЕКАТЕРИНБУРГРЖД
 
 
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