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Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии назначено на 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии назначено на 17 июля
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии назначено на 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии назначено на 17 июля
Заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Сирии назначено на 22.00 17 июля, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T23:43+0300
2025-07-16T23:43+0300
общество
мировая экономика
сирия
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ООН, 16 июл – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Сирии назначено на 22.00 17 июля, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации. "Да (в 15.00 по местному времени, 22.00 мск – ред.)", – сказали агентству в пакистанской миссии. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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общество , мировая экономика, сирия, израиль, дамаск, совбез, оон, мвд
Общество , Мировая экономика, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, Дамаск, Совбез, ООН, МВД, Политика
23:43 16.07.2025
 
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии назначено на 17 июля

Заседание СБ ООН в связи с ситуацией Сирии назначено на 22.00 мск 17 июля

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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ООН, 16 июл – ПРАЙМ. Заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Сирии назначено на 22.00 17 июля, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации.
"Да (в 15.00 по местному времени, 22.00 мск – ред.)", – сказали агентству в пакистанской миссии.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Вид на Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
СМИ: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске
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