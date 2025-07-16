https://1prime.ru/20250716/smi-859552323.html

СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины

СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины

По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:52+0300

2025-07-16T13:52+0300

2025-07-16T13:52+0300

вооружения

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

нато

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники. Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил это тем, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину. О желании принять участие в инициативе на сегодняшний день заявили в Германии, Швеции и Дании. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250716/voyska-859548416.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, ес, мид