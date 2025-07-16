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СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины
СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины
По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:52+0300
2025-07-16T13:52+0300
2025-07-16T13:52+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники. Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил это тем, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину. О желании принять участие в инициативе на сегодняшний день заявили в Германии, Швеции и Дании. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, ес, мид
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, МИД
СМИ узнали о четырех странах ЕС, отказавшихся закупать оружие для Украины
Politico: как минимум четыре страны ЕС отказались от закупок оружия США для Украины
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева.
Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники.
Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил это тем, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину.
О желании принять участие в инициативе на сегодняшний день заявили в Германии, Швеции и Дании.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой отправку войск на Украину