https://1prime.ru/20250716/sud-859541865.html

Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"

Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба" - 16.07.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"

Родниковский суд Ивановской области в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины доли в ООО "Рижский хлеб" за финансирование его совладельцем... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:21+0300

2025-07-16T10:21+0300

2025-07-16T10:21+0300

общество

ивановская область

украина

латвия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Родниковский суд Ивановской области в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины доли в ООО "Рижский хлеб" за финансирование его совладельцем экстремистской и террористической деятельности. "Судебное заседание по административному исковому заявлению назначено на 18 августа", - сказано в карточке дела. С иском в суд обратился заместитель генпрокурора. По данным газеты "Коммерсант", компания основана в 2006 году гражданином России Сергеем Сиренко и гражданином Украины и Латвии Нормундсом Бомисом - каждому принадлежит половина доли. С началом СВО Бомис потребовал остановить работу, продать активы и вывести деньги за границу, а получив отказ, попытался вывезти дорогостоящее оборудование. В этом ему помешали российские силовики. Как пишет газета, часть прибыли Бомис отправляет через латвийский фонд на поддержку националистического батальона "Азов"*, чем нарушает российское законодательство, которое запрещает финансирование экстремистской и террористической деятельности. С этим и связан иск о конфискации. Как указано в карточке дела, Сиренко участвует в разбирательстве в качестве заинтересованного лица.*признан террористическим и запрещен в РФ

https://1prime.ru/20250715/sud-859516182.html

ивановская область

украина

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общество , ивановская область, украина, латвия