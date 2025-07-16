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Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"
Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба" - 16.07.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"
Родниковский суд Ивановской области в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины доли в ООО "Рижский хлеб" за финансирование его совладельцем... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:21+0300
2025-07-16T10:21+0300
2025-07-16T10:21+0300
общество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Родниковский суд Ивановской области в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины доли в ООО "Рижский хлеб" за финансирование его совладельцем экстремистской и террористической деятельности. "Судебное заседание по административному исковому заявлению назначено на 18 августа", - сказано в карточке дела. С иском в суд обратился заместитель генпрокурора. По данным газеты "Коммерсант", компания основана в 2006 году гражданином России Сергеем Сиренко и гражданином Украины и Латвии Нормундсом Бомисом - каждому принадлежит половина доли. С началом СВО Бомис потребовал остановить работу, продать активы и вывести деньги за границу, а получив отказ, попытался вывезти дорогостоящее оборудование. В этом ему помешали российские силовики. Как пишет газета, часть прибыли Бомис отправляет через латвийский фонд на поддержку националистического батальона "Азов"*, чем нарушает российское законодательство, которое запрещает финансирование экстремистской и террористической деятельности. С этим и связан иск о конфискации. Как указано в карточке дела, Сиренко участвует в разбирательстве в качестве заинтересованного лица.*признан террористическим и запрещен в РФ
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общество , ивановская область, украина, латвия
Общество , Ивановская область, УКРАИНА, ЛАТВИЯ
Суд рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"
Суд в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины "Рижского хлеба"
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Родниковский суд Ивановской области в августе рассмотрит вопрос о конфискации половины доли в ООО "Рижский хлеб" за финансирование его совладельцем экстремистской и террористической деятельности.
"Судебное заседание по административному исковому заявлению назначено на 18 августа", - сказано в карточке дела.
С иском в суд обратился заместитель генпрокурора.
По данным газеты "Коммерсант", компания основана в 2006 году гражданином России Сергеем Сиренко и гражданином Украины и Латвии Нормундсом Бомисом - каждому принадлежит половина доли. С началом СВО Бомис потребовал остановить работу, продать активы и вывести деньги за границу, а получив отказ, попытался вывезти дорогостоящее оборудование. В этом ему помешали российские силовики.
Как пишет газета, часть прибыли Бомис отправляет через латвийский фонд на поддержку националистического батальона "Азов"*, чем нарушает российское законодательство, которое запрещает финансирование экстремистской и террористической деятельности. С этим и связан иск о конфискации.
Как указано в карточке дела, Сиренко участвует в разбирательстве в качестве заинтересованного лица.
*признан террористическим и запрещен в РФ
Суд привлек ВТБ третьим лицом к иску Генпрокуратуры к Raven