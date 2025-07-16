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На Западе впали в отчаяние из-за происходящего в Днепропетровской области - 16.07.2025, ПРАЙМ
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На Западе впали в отчаяние из-за происходящего в Днепропетровской области
На Западе впали в отчаяние из-за происходящего в Днепропетровской области - 16.07.2025, ПРАЙМ
На Западе впали в отчаяние из-за происходящего в Днепропетровской области
Активное продвижение российской армии в Днепропетровской области подорвет моральное состояние ВСУ. Об этом говорится в материале издания The Independent. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:19+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Активное продвижение российской армии в Днепропетровской области подорвет моральное состояние ВСУ. Об этом говорится в материале издания The Independent."Распространение боевых действий на Днепропетровскую область может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах", — сказано в тексте статьи.Также отмечается, что бойцы ВСУ все чаще выражают свое недовольство на фоне неопределенности по срокам поставок американской помощи.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
10:19 16.07.2025
 
На Западе впали в отчаяние из-за происходящего в Днепропетровской области

Independent: активность ВС РФ в Днепропетровской области станет ударом для ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Активное продвижение российской армии в Днепропетровской области подорвет моральное состояние ВСУ. Об этом говорится в материале издания The Independent.
"Распространение боевых действий на Днепропетровскую область может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах", — сказано в тексте статьи.
Также отмечается, что бойцы ВСУ все чаще выражают свое недовольство на фоне неопределенности по срокам поставок американской помощи.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.
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