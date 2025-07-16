https://1prime.ru/20250716/tramp-859546389.html

В Госдуме заявили, что Трамп понимает бесперспективность давления на Россию

В Госдуме заявили, что Трамп понимает бесперспективность давления на Россию - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что Трамп понимает бесперспективность давления на Россию

Президент США Дональд Трамп понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно и даже убыточно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:47+0300

2025-07-16T11:47+0300

2025-07-16T11:47+0300

политика

общество

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

нато

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно и даже убыточно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. "Да и поставки оружия Украине через европейскую прослойку, на деньги Евросоюза и НАТО, которые очень не хотят их тратить, весьма сложны. Это не мгновенные ресурсы, не ЗРК и не F-16 для киевского режима", - сказал Ивлев. По его словам, Белый дом ни слова не сказал о реальной оперативной военной поддержке Украины, а обещания о поставках вооружений - это всего лишь широкий информационный жест. "Похоже, Трамп отчетливо понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно, даже убыточно, и серьезных ресурсов для этого нет", - сказал Ивлев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250716/peskov-859545347.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, госдума