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Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине
Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:44+0300
2025-07-16T12:44+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. "Она очень умная. Она очень нейтральна в этом отношении. Она немного похожа на меня - ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать", - ответил Трамп журналистам на вопрос, повлияла ли Меланья на его позицию по украинскому конфликту. Трансляция общения Трампа с журналистами велась в YouTube. Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, youtube, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, YouTube, МИД РФ
12:44 16.07.2025
 
Трамп раскрыл позицию супруги Меланьи по Украине

Трамп: жена придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине

© AFP / Nicholas KammИзбранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017
Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017 - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.
"Она очень умная. Она очень нейтральна в этом отношении. Она немного похожа на меня - ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать", - ответил Трамп журналистам на вопрос, повлияла ли Меланья на его позицию по украинскому конфликту. Трансляция общения Трампа с журналистами велась в YouTube.
Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТОYouTubeМИД РФ
 
 
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