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ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ
ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ - 16.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ
Задержки в поставках американского вооружения вынудили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинских... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:59+0300
2025-07-16T10:59+0300
2025-07-16T10:59+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Задержки в поставках американского вооружения вынудили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинских солдат. "Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", - говорится в материале агентства. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение.
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сша, запад, всу, нато
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, ВСУ, НАТО
ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ
AP: задержка поставок американского оружия вынудила ВСУ сокращать операции
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Задержки в поставках американского вооружения вынудили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинских солдат.
"Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", - говорится в материале агентства.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение.
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