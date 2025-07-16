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ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ

ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ - 16.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ начали сокращать масштабы военных операций, пишут СМИ

Задержки в поставках американского вооружения вынудили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинских... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:59+0300

2025-07-16T10:59+0300

2025-07-16T10:59+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Задержки в поставках американского вооружения вынудили ВСУ сокращать масштабы военных операций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинских солдат. "Украинские военные на фронте выражают раздражение и гнев по поводу задержек и неопределенности с поставками американского оружия. Задержки в предоставлении военной помощи США вынудили украинские войска нормировать выдачу боеприпасов и сократить масштабы операций", - говорится в материале агентства. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение.

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сша, запад, всу, нато