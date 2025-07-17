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"Швабе" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна - 17.07.2025, ПРАЙМ
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"Швабе" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна
"Швабе" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна - 17.07.2025, ПРАЙМ
"Швабе" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) первым в России запустил производство особо чистого вещества | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:08+0300
2025-07-17T11:08+0300
технологии
бизнес
красноярск
ростех
фрп
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) первым в России запустил производство особо чистого вещества для изготовления оптоволокна, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" запустил в Красноярске первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных и построения инфраструктуры сетей 5G", - говорится в сообщении. Уточняется, что общий объем инвестиций в проект составил 328 миллионов рублей, из которых 222 миллиона - льготный заем, предоставленный ФРП. Класс чистоты производимого вещества составил 99,9999%, что на порядок выше ранее выпускаемого в России аналога этого материала. Добиться нужного качества удалось благодаря последовательному применению нескольких способов очистки, пояснили в "Ростехе". Красноярское предприятие "Германий" (входит в холдинг "Швабе"), где налажено производство, после выхода на проектную мощность сможет выпускать минимум 2 тонны вещества ежегодно, что позволит полностью удовлетворить потребность отечественной индустрии. "Заем Фонда развития промышленности помог нам провести модернизацию существующих производственных мощностей. Ранее предприятие уже выпускало тетрахлорид германия, однако он не удовлетворял повышенным требованиям к содержанию примесей и не мог использоваться в производстве оптоволокна. Новый продукт - с минимальным содержанием водородных доноров и металлов - необходим для развития инфраструктуры 5G, возможности подключения к центрам обработки данных и создания пассивных оптических сетей", - прокомментировала генеральный директор АО "Германий" Татьяна Павлюк, чьи слова приводятся в сообщении.
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технологии, бизнес, красноярск, ростех, фрп, фонд развития промышленности
Технологии, Бизнес, Красноярск, Ростех, ФРП, Фонд развития промышленности
11:08 17.07.2025
 
"Швабе" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна

Холдинг "Ростеха" запустил производство особо чистого вещества для оптоволокна

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКвадрокоптер Orion-Drone со SWIR-камерой компании "Швабе" на форуме "Армия-2018"
Квадрокоптер Orion-Drone со SWIR-камерой компании Швабе на форуме Армия-2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) первым в России запустил производство особо чистого вещества для изготовления оптоволокна, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" запустил в Красноярске первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных и построения инфраструктуры сетей 5G", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общий объем инвестиций в проект составил 328 миллионов рублей, из которых 222 миллиона - льготный заем, предоставленный ФРП.
Класс чистоты производимого вещества составил 99,9999%, что на порядок выше ранее выпускаемого в России аналога этого материала. Добиться нужного качества удалось благодаря последовательному применению нескольких способов очистки, пояснили в "Ростехе".
Красноярское предприятие "Германий" (входит в холдинг "Швабе"), где налажено производство, после выхода на проектную мощность сможет выпускать минимум 2 тонны вещества ежегодно, что позволит полностью удовлетворить потребность отечественной индустрии.
"Заем Фонда развития промышленности помог нам провести модернизацию существующих производственных мощностей. Ранее предприятие уже выпускало тетрахлорид германия, однако он не удовлетворял повышенным требованиям к содержанию примесей и не мог использоваться в производстве оптоволокна. Новый продукт - с минимальным содержанием водородных доноров и металлов - необходим для развития инфраструктуры 5G, возможности подключения к центрам обработки данных и создания пассивных оптических сетей", - прокомментировала генеральный директор АО "Германий" Татьяна Павлюк, чьи слова приводятся в сообщении.
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ТехнологииБизнесКрасноярскРостехФРПФонд развития промышленности
 
 
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