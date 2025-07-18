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"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra
"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra - 18.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra
Цена седана нового семейства автомобилей Lada Iskra, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации будет начинаться от 1,25 миллиона рублей, сообщила | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:04+0300
2025-07-18T10:17+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена седана нового семейства автомобилей Lada Iskra, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации будет начинаться от 1,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа"."Lada Iskra седан уже в базовой комплектации Comfort (от 1 249 000 рублей) оснащается необходимыми системами комфорта и безопасности", - говорится в сообщении.В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина будет стоить от 1,32 миллиона рублей.Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, будет стоить от 1,44 миллиона рублей.В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra будет стоить от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота."Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией", - напомнили в "АвтоВАЗе".Продажи автомобилей, как и сообщалось ранее, стартуют 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В другие регионы страны машины начнут поступать в ближайшие недели.По словам президента компании Максима Соколова, разработка модели началась летом 2022 года. За это время были проведены локализация и реинжиниринг платформы - создано более тысячи деталей и компонентов. "Мы повторно провели весь перечень испытаний, в которых было задействовано около 300 опытных образцов. На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%. Уверен, что Lada Iskra ждет успех на рынке", - приводятся в сообщении производителя слова Соколова.Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.
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Экономика, Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АвтоВАЗ, Яндекс, Lada Iskra, Авто
10:04 18.07.2025 (обновлено: 10:17 18.07.2025)
 
"АвтоВАЗ" назвал стоимость седана Lada Iskra

"АвтоВАЗ": Lada Iskra в базовой комплектации будет стоить от 1,25 млн рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цена седана нового семейства автомобилей Lada Iskra, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации будет начинаться от 1,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
"Lada Iskra седан уже в базовой комплектации Comfort (от 1 249 000 рублей) оснащается необходимыми системами комфорта и безопасности", - говорится в сообщении.
В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина будет стоить от 1,32 миллиона рублей.
Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, будет стоить от 1,44 миллиона рублей.
В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra будет стоить от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.
"Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией", - напомнили в "АвтоВАЗе".
Продажи автомобилей, как и сообщалось ранее, стартуют 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В другие регионы страны машины начнут поступать в ближайшие недели.
По словам президента компании Максима Соколова, разработка модели началась летом 2022 года. За это время были проведены локализация и реинжиниринг платформы - создано более тысячи деталей и компонентов. "Мы повторно провели весь перечень испытаний, в которых было задействовано около 300 опытных образцов. На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%. Уверен, что Lada Iskra ждет успех на рынке", - приводятся в сообщении производителя слова Соколова.
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra
11 июля, 08:32
 
ЭкономикаБизнесТОЛЬЯТТИМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвтоВАЗЯндексLada IskraАвто
 
 
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