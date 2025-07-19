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ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - 19.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T16:55+0300
2025-07-19T16:55+0300
спецоперация на украине
россия
донецк
всу
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ДОНЕЦК, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он. ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.
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россия, донецк, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Донецк, ВСУ
16:55 19.07.2025
 
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

СК: ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке на Донецк

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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ДОНЕЦК, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он.
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯДонецкВСУ
 
 
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