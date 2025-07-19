https://1prime.ru/20250719/sk-859710410.html
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - 19.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T16:55+0300
2025-07-19T16:55+0300
2025-07-19T16:55+0300
спецоперация на украине
россия
донецк
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg
ДОНЕЦК, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он. ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.
https://1prime.ru/20250719/patriot-859706112.html
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_720:0:5040:3240_1920x0_80_0_0_984494059e1161f4d502c0fecc9d8e33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Донецк, ВСУ
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
СК: ВСУ предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке на Донецк
ДОНЕЦК, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он.
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.
"Какой смысл?". В Британии резко ответили на жалобы ВСУ на Patriot