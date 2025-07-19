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ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - 19.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T16:55+0300

2025-07-19T16:55+0300

2025-07-19T16:55+0300

спецоперация на украине

россия

донецк

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ДОНЕЦК, 19 июл - ПРАЙМ. Украинские военные предположительно применили американскую РСЗО HIMARS при атаке по Донецку, заявил представитель Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он. ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка в субботу днем. Взрыв ракеты пришелся по оживленной дороге по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины.

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россия, донецк, всу