https://1prime.ru/20250722/minoborony-859780720.html
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР - 22.07.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:56+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ДНР, армия, ВС РФ
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР