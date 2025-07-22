https://1prime.ru/20250722/minoborony-859780720.html

ВС России освободили Новоторецкое в ДНР

ВС России освободили Новоторецкое в ДНР - 22.07.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили Новоторецкое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:56+0300

2025-07-22T12:56+0300

2025-07-22T12:56+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://1prime.ru/20250611/minoborony-858404097.html

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