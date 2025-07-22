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Трамп назвал экс-президентов США, которых ждут уголовные дела

Трамп назвал экс-президентов США, которых ждут уголовные дела - 22.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал экс-президентов США, которых ждут уголовные дела

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T21:10+0300

2025-07-22T21:10+0300

2025-07-22T21:10+0300

политика

дональд трамп

барак обама

хиллари клинтон

джо байден

уголовное дело

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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. "Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Как заявил Трамп, "пришло время ответственности" для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что Обама "виновен" и совершил "госизмену", в банде под его руководством состояли Байден и Клинтон — "бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара". По словам Трампа, еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе". "Когда мы поймали Хиллари Клинтон, я сказал: "Давайте не будем заходить слишком далеко, это жена бывшего президента". Я спустил ее с крючка", - сказал Трамп. "После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей", - сказал президент США. "Обама виновен, это была измена, они пытались украсть выборы, сделали невообразимые вещи даже для неблагополучных стран. Последствия должны быть серьезными", - добавил он. Беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна, заявил Трамп.

https://1prime.ru/20250722/tramp-859795179.html

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дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон, джо байден, уголовное дело