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Газовая шизофрения Европы: чем больше санкций, тем выше поставки из России

Газовая шизофрения Европы: чем больше санкций, тем выше поставки из России - 25.07.2025, ПРАЙМ

Газовая шизофрения Европы: чем больше санкций, тем выше поставки из России

Санкции, ограничения, "зеленый переход"… Казалось, эпоха российского газа в Европе близится к закату. Однако майские данные Евростата преподнесли сюрприз:... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T06:06+0300

2025-07-25T06:06+0300

2025-07-25T06:06+0300

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Санкции, ограничения, "зеленый переход"… Казалось, эпоха российского газа в Европе близится к закату. Однако майские данные Евростата преподнесли сюрприз: Россия не только сохранила присутствие на рынке, но и впервые за последние месяцы вошла в тройку лидеров среди поставщиков, обойдя Норвегию. Ключевую роль сыграл СПГ — его поставки выросли ощутимо. При этом, вопреки ожиданиям, увеличился и импорт трубопроводного газа, несмотря на остановку транзита через Польшу и ограниченные мощности "Турецкого потока". Все это ставит под сомнение тезисы о скором отказе Европы от российских энергоносителей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕвропа против России, но за ее газВ мае Россия увеличила поставки газа в ЕС на четверть, войдя в топ-3 экспортеров. Как показал отчет Евростата, объем поставок СПГ вырос на треть (до 703 миллионов евро в денежном выражении). Увеличился и импорт трубопроводного газа — на 6,4 процента (до 408 миллионов евро). Судя по итоговому показателю — 1,1 миллиарда евро — Россия обошла Норвегию, которая была на третьем месте. Рост произошел, несмотря на сохраняющиеся ограничения. Очевидно, европейский бизнес, несмотря на политическую риторику, по-прежнему предпочитает российский газ американскому или алжирскому, так как он экономически ощутимо выгоднее. В связи с чем возникают большие сомнения: произойдет ли окончательный "развод" Брюсселя и Москвы в энергетической сфере.Рост поставок газа из России в Европу — это не случайность, а отражение реального положения дел на рынке ЕС. Собственно, почти все увеличение импорта — это российский газ, просто не всегда напрямую, говорит основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. Энергоресурсы из России поставляются через третьи страны, под другими флагами, по новым логистическим схемам. Так называемая "диверсификация поставщиков" на деле оборачивается банальным реэкспортом, уточняет эксперт."При всей геополитической риторике, потребители, особенно в Центральной и Южной Европе, от российского трубопроводного газа не отказались. Но еще больший рост обеспечивает импорт СПГ. Россия активно продает сжиженный газ через терминалы в Турции, Бельгии, Нидерландах, откуда он распределяется дальше по ЕС, но уже под удобной маркировкой. В европейской статистике он обозначается как "прочий импорт" или газ из "неидентифицированного источника". Однако по факту он тот же — российский", — указывает Сидоров.Бизнес ЕС любит газ из РоссииДля наращивания поставок именно российского газа — как сжиженного, так и трубопроводного — у европейцев есть масса причин. Сейчас идет активное заполнение газовых хранилищ. Процесс продолжится до сентября, пока не будет обеспечено 90 процентов запаса. Кроме того, Норвегия находится на пределе своих возможностей по поставкам газа в Евросоюз, напоминает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин. Плюс, страна была вынуждена сократить объемы поставок после сбоев на двух газораспределительных станциях из-за проблем с электроснабжением. Есть опасения, что в дальнейшем такие сбои будут продолжаться. Ну и, конечно, один из аргументов в пользу российского газа — цена, продолжает эксперт."Одна из основных причин — разница в цене поставок. У сжиженного газа из США, например, выше себестоимость по сравнению с СПГ из России. Ведь плюсом идет дополнительное плечо транспортных расходов. Более того, поставки из России более надежные и более быстрые. А импорт трубопроводного газа является еще более дешевым и надежным по сравнению с СПГ. Магистральные поставки сейчас в основном идут через "Турецкий поток". Для ЕС цена на газ имеет важное значение, потому что уже наблюдается серьезный кризис и в энергетике, и в металлургии, и в машиностроении, и в производстве минеральных удобрений", — констатирует Зайнуллин.Любопытно, что на фоне реального роста поставок из России, одновременно снижаются объемы газа из США, Алжира и Великобритании, отмечают эксперты. Причем тенденция длится не месяц и не два. По статистике 2024 года, экспорт СПГ из России в страны Евросоюза составил 20,9 миллиарда кубометров против 17,8 миллиарда годом ранее. Экспорт СПГ из США в Европу снизился с 76 миллиардов кубометров в 2023 году до 61 миллиарда в 2024 году. При этом США экспортировали на мировые рынки 115 миллиардов кубометров в 2024 году по сравнению с 114 миллиардами кубометров в 2023 году. Снижение поставок американского СПГ в ЕС было компенсировано ростом импорта со стороны Японии, Китая, Индии, Таиланда и Египта. Причина проста: США выбрали более премиальные рынки. Что же касается остальных, то Алжир переключился на себя, обеспечивая рост внутреннего потребления. А Великобритания вообще играет в этом уравнении роль скорее буфера, чем поставщика, уточняет Сидоров.Энергетическая шизофрения ЕСПо сути, страны ЕС сейчас находятся на перепутье противоречий, отмечает в свою очередь доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова."С одной стороны, анонсированная Еврокомиссией стратегия отказа от российского газа, увязанная с ростом поставок СПГ из Штатов, заставляет их следовать взятому курсу. С другой стороны, торговые войны с США превратили Евросоюз в заложника бездарно выстроенной стратегии. В условиях высоких торговых пошлин и политической неопределенности в развитии отношений с США отказ европейских импортеров от российского СПГ является рискованным решением. При этом опыт показывает, что российские энергоресурсы всегда найдут своего покупателя", – говорит специалист.В общем, геополитические амбиции все жестче сталкиваются с экономической реальностью, и в ближайшем будущем этот конфликт интересов будет определять энергетическую политику Брюсселя. Тем не менее, рассуждая о дальнейших перспективах российских поставок в ЕС, вряд ли их можно будет характеризовать как оптимистические при нынешней евробюрократии, убежден Зайнуллин. Брюссельские чиновники руководствуются не экономической логикой, не интересами бизнеса и населения, а своими политическими амбициями. Они поддерживают конфликт с Россией, чтобы сохранить в дальнейшем свои личные позиции. Очередное тому доказательство – 18-й пакет санкций против Москвы. В свете чего можно смело делать вывод, что Брюссель продолжит и дальше убивать европейскую экономику.Рост поставок российского газа в ЕС ставит перед Брюсселем неудобные вопросы. Сможет ли Евросоюз, с его амбициями по "зеленому переходу" и официальной идеологией независимости от Москвы, обеспечить энергобезопасность без компромиссов? Пока альтернативные поставщики не готовы предложить сопоставимые объемы и цены, а санкции против России лишь увеличивают издержки европейского бизнеса. Ситуация мая 2025 года отражает глубинные противоречия ЕС. С одной стороны — реальные потребности экономики, с другой — политическая повестка, диктуемая Вашингтоном. Как долго продлится это противостояние интересов, и кто в итоге окажется проигравшим?

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

сша, европа, брюссель, федор сидоров, сергей зайнуллин, ес, евростат, газопровод "турецкий поток"