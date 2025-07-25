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США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ
США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T21:55+0300
2025-07-25T21:55+0300
экономика
мировая экономика
нефть
сша
бразилия
дональд трамп
лула да силва
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления сведений о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. "Администрация президента Дональда Трампа готовит новое объявление о чрезвычайном положении, которое послужит основанием для введения пошлин против Бразилии", - говорится в сообщении издания. По словам одного из собеседников агентства, на этой неделе в управлении торгового представителя США в рамках встреч с конгрессменами были озвучены планы "отдельного объявления чрезвычайного положения". Как отмечает издание, решение пока еще не является окончательным. Трамп 9 июля опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее президент заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также американский лидер угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
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мировая экономика, нефть, сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва
Экономика, Мировая экономика, Нефть, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Лула да Силва
21:55 25.07.2025
 
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ

Bloomberg: США хотят объявить ЧП для обоснования введения пошлин против Бразилии

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления сведений о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров.
"Администрация президента Дональда Трампа готовит новое объявление о чрезвычайном положении, которое послужит основанием для введения пошлин против Бразилии", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из собеседников агентства, на этой неделе в управлении торгового представителя США в рамках встреч с конгрессменами были озвучены планы "отдельного объявления чрезвычайного положения".
Как отмечает издание, решение пока еще не является окончательным.
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Трамп 9 июля опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее президент заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также американский лидер угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
 
ЭкономикаМировая экономикаНефтьСШАБРАЗИЛИЯДональд ТрампЛула да Силва
 
 
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