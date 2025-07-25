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США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ

США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ

США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ

США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T21:55+0300

2025-07-25T21:55+0300

2025-07-25T21:55+0300

экономика

мировая экономика

нефть

сша

бразилия

дональд трамп

лула да силва

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления сведений о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. "Администрация президента Дональда Трампа готовит новое объявление о чрезвычайном положении, которое послужит основанием для введения пошлин против Бразилии", - говорится в сообщении издания. По словам одного из собеседников агентства, на этой неделе в управлении торгового представителя США в рамках встреч с конгрессменами были озвучены планы "отдельного объявления чрезвычайного положения". Как отмечает издание, решение пока еще не является окончательным. Трамп 9 июля опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее президент заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также американский лидер угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.

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мировая экономика, нефть, сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва