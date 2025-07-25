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США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ
США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T21:55+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления сведений о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. "Администрация президента Дональда Трампа готовит новое объявление о чрезвычайном положении, которое послужит основанием для введения пошлин против Бразилии", - говорится в сообщении издания. По словам одного из собеседников агентства, на этой неделе в управлении торгового представителя США в рамках встреч с конгрессменами были озвучены планы "отдельного объявления чрезвычайного положения". Как отмечает издание, решение пока еще не является окончательным. Трамп 9 июля опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее президент заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также американский лидер угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
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мировая экономика, нефть, сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва
Экономика, Мировая экономика, Нефть, США, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, Лула да Силва
США могут объявить ЧП, чтобы ввести пошлины против Бразилии, узнали СМИ
Bloomberg: США хотят объявить ЧП для обоснования введения пошлин против Бразилии
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
США собираются объявить чрезвычайное положение, чтобы обосновать запланированное на август введение пошлин против Бразилии, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на осведомленные источники.
В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления сведений о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров.
"Администрация президента Дональда Трампа готовит новое объявление о чрезвычайном положении, которое послужит основанием для введения пошлин против Бразилии", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из собеседников агентства, на этой неделе в управлении торгового представителя США в рамках встреч с конгрессменами были озвучены планы "отдельного объявления чрезвычайного положения".
Как отмечает издание, решение пока еще не является окончательным.
Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением экономик
Трамп 9 июля опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее президент заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также американский лидер угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника: экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.