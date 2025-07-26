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Поляки нашли "золотую жилу". Но добра хватит не всем

Поляки нашли "золотую жилу". Но добра хватит не всем - 26.07.2025, ПРАЙМ

Поляки нашли "золотую жилу". Но добра хватит не всем

В Польше открыли месторождение нефти и природного газа — его назвали крупнейшим в Европе за последние десять лет. В Варшаве заговорили о долгожданной... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:06+0300

2025-07-26T06:06+0300

2025-07-26T06:06+0300

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Елена Савельева. В Польше открыли месторождение нефти и природного газа — его назвали крупнейшим в Европе за последние десять лет. В Варшаве заговорили о долгожданной энергетической независимости и рассчитывают, что ресурсов хватит на дюжину лет. Однако специалисты указывают: находка хотя и значимая, но существенно не энергобаланс Польши, и тем более Евросоюза, не повлияет. Подробнее — в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Это прорыв"Месторождение обнаружили на северо-западе страны вблизи города Свиноуйсьце, где расположен польский регазификационный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Залежи нефти и газа нашли в скважине Волин-Ист, пробуренной в Балтийском море.По оценкам канадской Central European Petroleum (CEP), которая занимается разведкой месторождений на территории ЕС, запасы составляют 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа товарного качества.Как уточнили в CEP, это самое крупное месторождение углеводородов в Польше и одно из крупнейших в Европе за последнее десятилетие."Это исторический момент для польского энергетического сектора", — заявил генеральный директор компании Рольф Г. Скаар.По словам Кшиштофа Галоша, заместителя госсекретаря и главного геолога Польши, месторождение в Волин-Ист может стать "прорывом в истории разведки углеводородов в стране".Скромные объемыКак предполагают в министерстве климата республики, запасов хватит как минимум на десять лет и они покроют 4–5% потребностей экономики.Однако специалистам такие оценки видятся завышенными: объемов не так много с учетом потребности поляков в энергоресурах: около 15 кубометров природного газа и 30 млн тонн нефти в год.Как поясняет Александр Прокофьев, заместитель гендиректора по бурению и ремонту скважин АО "СН Инвест", запасы месторождения относят его к средним в общепринятой классификации. С учётом коэффициента извлечения нефти и газа, фактическая извлеченная нефть составит (в лучшем случае) порядка 75% и газ 90% от запасов соответственно.В реальности это весьма скромный объем, особенно на фоне нынешних масштабов потребления и логистических реалий, говорит Ольга Орлова, руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа."Даже при оптимистичном сценарии и полной разработке месторождения, добытые ресурсы покроют не более одного года потребностей страны и это без учета затрат на добычу, транспортировку, переработку и логистику. Что касается газа, то 5 миллиардов кубометров это примерно треть годового потребления Польши. То есть, даже в случае полной выработки запасов газ будет исчерпан за 12-18 месяцев при текущем уровне спроса", — указывает аналитик.Еще одна потенциальная преграда тому, чтобы найденные ресурсы в полной мере насытили внутренний рынок: ограниченные перерабатывающие мощности Польши.Текущая мощность польских НПЗ — всего 24 млн тонн сырой нефти в год. А новое месторождение может дать 22 миллиона тонн нефти. То есть, Варшаве, возможно, придется экспортировать часть сырой нефти, если ее не удастся переработать внутри страны.Сначала добудьтеСама разработка займет годы: организация бурения скважин, обустройство месторождения и необходимой инфраструктуры."Впереди сложный этап детальной разведки, утверждения проектной документации, а затем и многолетняя инфраструктурная подготовка. Не стоит забывать и о том, что плотность застройки и высокий уровень урбанизации в западной части Польши, где находится месторождение, могут затруднить его рентабельную эксплуатацию", — уточняет Ольга Орлова.Плюс ко всему — придется противостоять напору мощного экологического лобби Евросоюза, внимание которого уже привлекла перспектива сланцевой добычи в прибрежных водах.Так, в Германии уже предупредили: разработка месторождения несет большие риски.Как отмечает в своем докладе Немецкий институт экономических исследований (DIW), предполагаемая добыча нефти может нанести ущерб доходам от туризма на побережье Балтийского моря, а возможные аварии повлекут за собой "неоценимые трансграничные расходы на ликвидацию их последствий". Кроме того, "добыча ископаемой энергии противоречит целям защиты климата".Опасения вполне понятны. Неизбежны протесты экологических организаций и жителей прибрежных районов, которым совсем не радостно от соседства с буровыми вышками, не считая потенциальных нефтяных пятен, если что-то пойдет не так, замечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Картина не изменитсяТаким образом, говорить о существенном влиянии открытия на энергетическую независимость или снижение зависимости от импорта преждевременно. До начала добычи еще далеко, в итоге Польша получит дополнительно лишь небольшой процент к текущему потреблению.Как отмечает Александр Прокофьев, сам факт обнаружения "огромных залежей" на время может позволить снизить общеевропейскую панику по поводу "дефицита ресурсов" из-за отсутствия поставок российской нефти.В целом же картина не поменяется: и Польша, и Евросоюз, как были, так и останутся импортерами углеводородов.

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https://1prime.ru/20250711/finlyandiya-859336452.html

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европа

балтийское море

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

польша, европа, балтийское море, ес, нпз, газ, нефть