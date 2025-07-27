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От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ
От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ - 27.07.2025, ПРАЙМ
От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ
Немецкий бизнес столкнулся с тяжелыми последствиями отказа от сотрудничества с Россией. Многие предприятия не смогли перестроиться и обанкротились. Особенно... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T06:06+0300
2025-07-27T06:06+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Немецкий бизнес столкнулся с тяжелыми последствиями отказа от сотрудничества с Россией. Многие предприятия не смогли перестроиться и обанкротились. Особенно сильно пострадали отрасли, ориентированные на экспорт. А ведь еще несколько лет назад Германия была ключевым экономическим партнером России, немецкий бизнес с легкостью получал дешевые энергоресурсы и выгодные контракты. Берлин предпочел разорвать связи, а платить за это приходится простым гражданам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧем ФРГ платит за разрыв с РоссиейЭкономические трудности в ФРГ нарастают. Виной тому сознательный отказ от сотрудничества с Москвой. Российско-германская внешнеторговая палата констатирует: разрыв деловых связей привел к закрытию предприятий и череде увольнений. Падение уровня жизни стало ощутимым для многих немецких семей. Рост цен буквально на все, вызванный переориентацией на альтернативные источники поставок, больно ударил по бюджету компаний и кошелькам рядовых немцев. Многие вынуждены экономить на самом необходимом, а перспективы улучшения ситуации остаются туманными. Машиностроение, химическая промышленность и автопром столкнулись с резким сокращением заказов. Поиск новых рынков сбыта особых плодов не дал, так как требуется немало времени для этого и значительные инвестиции.Германия столкнулась и с потерей позиций в глобальной конкуренции с США и Китаем. Экономическая модель ФРГ, основанная на экспорте, включала тесные связи с Россией. Их разрыв уже обернулся краткосрочными потерями, но главные последствия будут долгосрочными, прогнозирует старший научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН Михаил Бондарь."Отказ от энергоносителей из России резко повысил цены на электроэнергию и ограничил доступность сырья для ряда отраслей. Резко выросла себестоимость продукции металлургии, авто- и химпрома. К примеру, концерн BASF сократил 2,6 тысячи рабочих мест и закрыл ряд производственных линий. В целом санкции вынудили немцев свернуть бизнес в России. Автоконцерны (Volkswagen, BMW, Daimler), розничные сети и другие компании потеряли российский рынок, куда ранее вкладывали огромные инвестиции. При этом их гипотетическое возвращение на него под вопросом из-за конкуренции с новыми игроками", – говорит экономист.При этом Берлин занимает одну из наиболее жестких позиций среди стран ЕС по отношению к Москеве, активно продвигая санкционную политику, продолжает Бондарь. Такая позиция обусловлена стремлением ФРГ сохранить лидирующую роль в Евросоюзе, что требует демонстрации принципиальности — даже в ущерб собственным интересам. Тем временем немецкая экономика находится в рецессии: ВВП падает второй год подряд, отмечает старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков."Промышленное производство снижается, затраты на энергию выросли в разы. Компании вынуждены сокращать персонал, закрывать заводы в Германии и выводить производство за рубеж. Настроение бизнеса — резко негативное, что вызывает рост социального напряжения в ФРГ. Увеличивается число граждан, зависящих от пособий. Остро стоит жилищная проблема. Сокращаются или отменяются социальные программы и меры поддержки. Усиливаются протестные настроения, растет поддержка популистских партий, особенно на востоке страны", — рассказывает эксперт.Берлин губит немецкий бизнесПо оценкам экономистов, с 2023 года экономика Германии находится в умеренной, но затяжной рецессии. Начиная с 2020 года, бюджет страны остается дефицитным из-за роста социальных и оборонных расходов. Для восстановления роста необходимы крупные инвестиции, однако ресурсы для госфинансирования ограничены. Наибольшие трудности испытывает обрабатывающая промышленность, которая теряет эффективность и прибыльность. Одним из показательных примеров того как было, и как стало – является динамика товарооборота между Россией и Германией, отмечает Бондарь."По итогам 2024 года экспорт ФРГ в Россию составил 7,6 миллиарда, сократившись по сравнению с 2021 годом с 26,6 миллиарда евро. Импорт из России в 2024 году составил 1,8 миллиарда против 33,1 миллиарда евро в 2021 году. То есть — всего около 5 процентов от прежних объемов. Хотя в Россию по-прежнему поставляется немецкая фармацевтическая продукция (порядка 1/3 от общего экспорта) и товары машиностроения", — уточняет экономист.Причинами разрыва не всегда являются прямые ограничения. Одно из ключевых препятствий — запрет на работу с Россией, кстати, не только для Германии, но и для других стран ЕС. Бизнес Европы, как может, старается сохранить контакты, но скрывает это из-за "остракизма" со стороны брюссельских чиновников. А тем временем, макроэкономические показатели не внушают оптимизма. Европейской комиссии пришлось ухудшить прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,5 до 1,1 процента. Оценка экономического подъема в 2026 году также была пересмотрена в сторону понижения — с 1,8 до 1,5 процента.Брюссель ведет Германию в пропастьЭкономика ЕС испытывает давление: рост инфляции, удорожание энергии, снижение инвестиций и падение промышленной активности, констатирует Щербаков. По его словам, европейский бизнес говорит о кризисе модели, требует реформ и новых источников конкурентоспособности. Но Брюсселю, судя по всему, по-прежнему не до этого. Зато есть дело до режима Зеленского, заставляя всех членов ЕС выделять средства на его поддержку. В частности, в 2024 году Германия выделила на помощь Украине 7,1 миллиарда евро — порядка 1,5 процента расходов немецкого бюджета. Да, прямые издержки от сокращения связей с Россией заметны, но гораздо большие последствия, считает Бондарь, имеет тот факт, что "этот разрыв ускоряет потерю конкурентоспособности экономики Германии на мировой арене". То же самое можно сказать и про Евросоюз в целом.Германия, некогда локомотив европейской экономики, теперь сама нуждается в спасении. Разрыв с Россией обернулся для ФРГ не просто временными трудностями, а системным кризисом: промышленность теряет свой лоск, бизнес массово сворачивает производства, а граждане столкнулись с падением уровня жизни. Однако вместо поиска реальных решений Берлин продолжает демонстрировать лояльность курсу Брюсселя, даже когда тот ведет ЕС в тупик, который становится все очевиднее.Экономика Евросоюза стагнирует: промышленность сокращается, электроэнергия становится роскошью, инвестиции уходят в другие регионы. Но европейские чиновники, вместо поддержки бизнеса или реформ, сосредоточены лишь на одном – бесконечной помощи Киеву. При этом евробюрократия упорно игнорирует экономические законы, подменяя их политической риторикой. Но чем дольше длится этот самообман, тем болезненнее будет расплата, убеждены эксперты. И вряд ли ее удастся компенсировать новыми лозунгами о "единстве" и "солидарности".
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Олег Обухов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Олег Обухов
https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg
россия, германия, берлин, брюссель, ес, basf, volkswagen
Статья, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Брюссель, ЕС, BASF, Volkswagen
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Немецкий бизнес столкнулся с тяжелыми последствиями отказа от сотрудничества с Россией. Многие предприятия не смогли перестроиться и обанкротились. Особенно сильно пострадали отрасли, ориентированные на экспорт. А ведь еще несколько лет назад Германия была ключевым экономическим партнером России, немецкий бизнес с легкостью получал дешевые энергоресурсы и выгодные контракты. Берлин предпочел разорвать связи, а платить за это приходится простым гражданам.
Чем ФРГ платит за разрыв с Россией
Экономические трудности в ФРГ нарастают. Виной тому сознательный отказ от сотрудничества с Москвой. Российско-германская внешнеторговая палата констатирует
: разрыв деловых связей привел к закрытию предприятий и череде увольнений. Падение уровня жизни стало ощутимым для многих немецких семей. Рост цен буквально на все, вызванный переориентацией на альтернативные источники поставок, больно ударил по бюджету компаний и кошелькам рядовых немцев. Многие вынуждены экономить на самом необходимом, а перспективы улучшения ситуации остаются туманными. Машиностроение, химическая промышленность и автопром столкнулись с резким сокращением заказов. Поиск новых рынков сбыта особых плодов не дал, так как требуется немало времени для этого и значительные инвестиции.
Газовый нонсенс: чем больше санкций, тем выше поставки из России в Европу
Германия столкнулась и с потерей позиций в глобальной конкуренции с США и Китаем. Экономическая модель ФРГ, основанная на экспорте, включала тесные связи с Россией. Их разрыв уже обернулся краткосрочными потерями, но главные последствия будут долгосрочными, прогнозирует старший научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН Михаил Бондарь.
"Отказ от энергоносителей из России резко повысил цены на электроэнергию и ограничил доступность сырья для ряда отраслей. Резко выросла себестоимость продукции металлургии, авто- и химпрома. К примеру, концерн BASF сократил 2,6 тысячи рабочих мест и закрыл ряд производственных линий. В целом санкции вынудили немцев свернуть бизнес в России. Автоконцерны (Volkswagen, BMW, Daimler), розничные сети и другие компании потеряли российский рынок, куда ранее вкладывали огромные инвестиции. При этом их гипотетическое возвращение на него под вопросом из-за конкуренции с новыми игроками", – говорит экономист.
При этом Берлин занимает одну из наиболее жестких позиций среди стран ЕС по отношению к Москеве, активно продвигая санкционную политику, продолжает Бондарь. Такая позиция обусловлена стремлением ФРГ сохранить лидирующую роль в Евросоюзе, что требует демонстрации принципиальности — даже в ущерб собственным интересам. Тем временем немецкая экономика находится в рецессии: ВВП падает второй год подряд, отмечает старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
"Промышленное производство снижается, затраты на энергию выросли в разы. Компании вынуждены сокращать персонал, закрывать заводы в Германии и выводить производство за рубеж. Настроение бизнеса — резко негативное, что вызывает рост социального напряжения в ФРГ. Увеличивается число граждан, зависящих от пособий. Остро стоит жилищная проблема. Сокращаются или отменяются социальные программы и меры поддержки. Усиливаются протестные настроения, растет поддержка популистских партий, особенно на востоке страны", — рассказывает эксперт.
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Берлин губит немецкий бизнес
По оценкам экономистов, с 2023 года экономика Германии находится в умеренной, но затяжной рецессии. Начиная с 2020 года, бюджет страны остается дефицитным из-за роста социальных и оборонных расходов. Для восстановления роста необходимы крупные инвестиции, однако ресурсы для госфинансирования ограничены. Наибольшие трудности испытывает обрабатывающая промышленность, которая теряет эффективность и прибыльность. Одним из показательных примеров того как было, и как стало – является динамика товарооборота между Россией и Германией, отмечает Бондарь.
"По итогам 2024 года экспорт ФРГ в Россию составил 7,6 миллиарда, сократившись по сравнению с 2021 годом с 26,6 миллиарда евро. Импорт из России в 2024 году составил 1,8 миллиарда против 33,1 миллиарда евро в 2021 году. То есть — всего около 5 процентов от прежних объемов. Хотя в Россию по-прежнему поставляется немецкая фармацевтическая продукция (порядка 1/3 от общего экспорта) и товары машиностроения", — уточняет экономист.
Причинами разрыва не всегда являются прямые ограничения. Одно из ключевых препятствий — запрет на работу с Россией, кстати, не только для Германии, но и для других стран ЕС. Бизнес Европы, как может, старается сохранить контакты, но скрывает это из-за "остракизма" со стороны брюссельских чиновников. А тем временем, макроэкономические показатели не внушают оптимизма. Европейской комиссии пришлось ухудшить прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,5 до 1,1 процента. Оценка экономического подъема в 2026 году также была пересмотрена в сторону понижения — с 1,8 до 1,5 процента.
Брюссель ведет Германию в пропасть
Экономика ЕС испытывает давление: рост инфляции, удорожание энергии, снижение инвестиций и падение промышленной активности, констатирует Щербаков. По его словам, европейский бизнес говорит о кризисе модели, требует реформ и новых источников конкурентоспособности. Но Брюсселю, судя по всему, по-прежнему не до этого. Зато есть дело до режима Зеленского, заставляя всех членов ЕС выделять средства на его поддержку. В частности, в 2024 году Германия выделила на помощь Украине 7,1 миллиарда евро — порядка 1,5 процента расходов немецкого бюджета. Да, прямые издержки от сокращения связей с Россией заметны, но гораздо большие последствия, считает Бондарь, имеет тот факт, что "этот разрыв ускоряет потерю конкурентоспособности экономики Германии на мировой арене". То же самое можно сказать и про Евросоюз в целом.
Запад сам помогает России продавать нефть
Германия, некогда локомотив европейской экономики, теперь сама нуждается в спасении. Разрыв с Россией обернулся для ФРГ не просто временными трудностями, а системным кризисом: промышленность теряет свой лоск, бизнес массово сворачивает производства, а граждане столкнулись с падением уровня жизни. Однако вместо поиска реальных решений Берлин продолжает демонстрировать лояльность курсу Брюсселя, даже когда тот ведет ЕС в тупик, который становится все очевиднее.
Экономика Евросоюза стагнирует: промышленность сокращается, электроэнергия становится роскошью, инвестиции уходят в другие регионы. Но европейские чиновники, вместо поддержки бизнеса или реформ, сосредоточены лишь на одном – бесконечной помощи Киеву. При этом евробюрократия упорно игнорирует экономические законы, подменяя их политической риторикой. Но чем дольше длится этот самообман, тем болезненнее будет расплата, убеждены эксперты. И вряд ли ее удастся компенсировать новыми лозунгами о "единстве" и "солидарности".