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От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ

От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ - 27.07.2025, ПРАЙМ

От локомотива к аутсайдеру: разрыв с Россией обернулся кризисом для ФРГ

Немецкий бизнес столкнулся с тяжелыми последствиями отказа от сотрудничества с Россией. Многие предприятия не смогли перестроиться и обанкротились. Особенно... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T06:06+0300

2025-07-27T06:06+0300

2025-07-27T06:06+0300

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Немецкий бизнес столкнулся с тяжелыми последствиями отказа от сотрудничества с Россией. Многие предприятия не смогли перестроиться и обанкротились. Особенно сильно пострадали отрасли, ориентированные на экспорт. А ведь еще несколько лет назад Германия была ключевым экономическим партнером России, немецкий бизнес с легкостью получал дешевые энергоресурсы и выгодные контракты. Берлин предпочел разорвать связи, а платить за это приходится простым гражданам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧем ФРГ платит за разрыв с РоссиейЭкономические трудности в ФРГ нарастают. Виной тому сознательный отказ от сотрудничества с Москвой. Российско-германская внешнеторговая палата констатирует: разрыв деловых связей привел к закрытию предприятий и череде увольнений. Падение уровня жизни стало ощутимым для многих немецких семей. Рост цен буквально на все, вызванный переориентацией на альтернативные источники поставок, больно ударил по бюджету компаний и кошелькам рядовых немцев. Многие вынуждены экономить на самом необходимом, а перспективы улучшения ситуации остаются туманными. Машиностроение, химическая промышленность и автопром столкнулись с резким сокращением заказов. Поиск новых рынков сбыта особых плодов не дал, так как требуется немало времени для этого и значительные инвестиции.Германия столкнулась и с потерей позиций в глобальной конкуренции с США и Китаем. Экономическая модель ФРГ, основанная на экспорте, включала тесные связи с Россией. Их разрыв уже обернулся краткосрочными потерями, но главные последствия будут долгосрочными, прогнозирует старший научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН Михаил Бондарь."Отказ от энергоносителей из России резко повысил цены на электроэнергию и ограничил доступность сырья для ряда отраслей. Резко выросла себестоимость продукции металлургии, авто- и химпрома. К примеру, концерн BASF сократил 2,6 тысячи рабочих мест и закрыл ряд производственных линий. В целом санкции вынудили немцев свернуть бизнес в России. Автоконцерны (Volkswagen, BMW, Daimler), розничные сети и другие компании потеряли российский рынок, куда ранее вкладывали огромные инвестиции. При этом их гипотетическое возвращение на него под вопросом из-за конкуренции с новыми игроками", – говорит экономист.При этом Берлин занимает одну из наиболее жестких позиций среди стран ЕС по отношению к Москеве, активно продвигая санкционную политику, продолжает Бондарь. Такая позиция обусловлена стремлением ФРГ сохранить лидирующую роль в Евросоюзе, что требует демонстрации принципиальности — даже в ущерб собственным интересам. Тем временем немецкая экономика находится в рецессии: ВВП падает второй год подряд, отмечает старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков."Промышленное производство снижается, затраты на энергию выросли в разы. Компании вынуждены сокращать персонал, закрывать заводы в Германии и выводить производство за рубеж. Настроение бизнеса — резко негативное, что вызывает рост социального напряжения в ФРГ. Увеличивается число граждан, зависящих от пособий. Остро стоит жилищная проблема. Сокращаются или отменяются социальные программы и меры поддержки. Усиливаются протестные настроения, растет поддержка популистских партий, особенно на востоке страны", — рассказывает эксперт.Берлин губит немецкий бизнесПо оценкам экономистов, с 2023 года экономика Германии находится в умеренной, но затяжной рецессии. Начиная с 2020 года, бюджет страны остается дефицитным из-за роста социальных и оборонных расходов. Для восстановления роста необходимы крупные инвестиции, однако ресурсы для госфинансирования ограничены. Наибольшие трудности испытывает обрабатывающая промышленность, которая теряет эффективность и прибыльность. Одним из показательных примеров того как было, и как стало – является динамика товарооборота между Россией и Германией, отмечает Бондарь."По итогам 2024 года экспорт ФРГ в Россию составил 7,6 миллиарда, сократившись по сравнению с 2021 годом с 26,6 миллиарда евро. Импорт из России в 2024 году составил 1,8 миллиарда против 33,1 миллиарда евро в 2021 году. То есть — всего около 5 процентов от прежних объемов. Хотя в Россию по-прежнему поставляется немецкая фармацевтическая продукция (порядка 1/3 от общего экспорта) и товары машиностроения", — уточняет экономист.Причинами разрыва не всегда являются прямые ограничения. Одно из ключевых препятствий — запрет на работу с Россией, кстати, не только для Германии, но и для других стран ЕС. Бизнес Европы, как может, старается сохранить контакты, но скрывает это из-за "остракизма" со стороны брюссельских чиновников. А тем временем, макроэкономические показатели не внушают оптимизма. Европейской комиссии пришлось ухудшить прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,5 до 1,1 процента. Оценка экономического подъема в 2026 году также была пересмотрена в сторону понижения — с 1,8 до 1,5 процента.Брюссель ведет Германию в пропастьЭкономика ЕС испытывает давление: рост инфляции, удорожание энергии, снижение инвестиций и падение промышленной активности, констатирует Щербаков. По его словам, европейский бизнес говорит о кризисе модели, требует реформ и новых источников конкурентоспособности. Но Брюсселю, судя по всему, по-прежнему не до этого. Зато есть дело до режима Зеленского, заставляя всех членов ЕС выделять средства на его поддержку. В частности, в 2024 году Германия выделила на помощь Украине 7,1 миллиарда евро — порядка 1,5 процента расходов немецкого бюджета. Да, прямые издержки от сокращения связей с Россией заметны, но гораздо большие последствия, считает Бондарь, имеет тот факт, что "этот разрыв ускоряет потерю конкурентоспособности экономики Германии на мировой арене". То же самое можно сказать и про Евросоюз в целом.Германия, некогда локомотив европейской экономики, теперь сама нуждается в спасении. Разрыв с Россией обернулся для ФРГ не просто временными трудностями, а системным кризисом: промышленность теряет свой лоск, бизнес массово сворачивает производства, а граждане столкнулись с падением уровня жизни. Однако вместо поиска реальных решений Берлин продолжает демонстрировать лояльность курсу Брюсселя, даже когда тот ведет ЕС в тупик, который становится все очевиднее.Экономика Евросоюза стагнирует: промышленность сокращается, электроэнергия становится роскошью, инвестиции уходят в другие регионы. Но европейские чиновники, вместо поддержки бизнеса или реформ, сосредоточены лишь на одном – бесконечной помощи Киеву. При этом евробюрократия упорно игнорирует экономические законы, подменяя их политической риторикой. Но чем дольше длится этот самообман, тем болезненнее будет расплата, убеждены эксперты. И вряд ли ее удастся компенсировать новыми лозунгами о "единстве" и "солидарности".

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

россия, германия, берлин, брюссель, ес, basf, volkswagen