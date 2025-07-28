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В ДНР подсчитали, сколько ВСУ выпустили боеприпасов по республике с 2022 г

В ДНР подсчитали, сколько ВСУ выпустили боеприпасов по республике с 2022 г - 28.07.2025, ПРАЙМ

В ДНР подсчитали, сколько ВСУ выпустили боеприпасов по республике с 2022 г

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 209 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... | 28.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-28T23:21+0300

2025-07-28T23:21+0300

2025-07-28T23:21+0300

спецоперация на украине

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удары

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ДОНЕЦК, 28 июл - ПРАЙМ. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 209 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "За 1 257 дней эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 44 334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 527. Всего противником выпущено 209 052 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года. По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 398 мирных жителей, в том числе 156 детей, также зафиксировано 186 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 083, среди них 1 022 ребенка. Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 3 057 транспортных средств, 4 803 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 274 медицинских учреждения, 940 учебных заведений, 1 929 объектов социального обеспечения, 147 объектов критической инфраструктуры, а также 1 513 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 16 687 фактов повреждений жилых домов.

https://1prime.ru/20250722/minoborony-859780720.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

днр, всу, боеприпасы, удары