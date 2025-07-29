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На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов - 29.07.2025, ПРАЙМ
На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:28+0300
2025-07-29T06:28+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.
"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 Новокузнецк - Кисловодск, № 523 Екатеринбург - Адлер, № 255 Челябинск - Новороссийск, № 509 Казань - Новороссийск, № 524 Адлер - Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 254 Новороссийск - Уфа, № 98 Кисловодск - Тында, № 202 Анапа - Красноярск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
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На станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов
РЖД: девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Девять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.
"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК": № 59 Новокузнецк - Кисловодск, № 523 Екатеринбург - Адлер, № 255 Челябинск - Новороссийск, № 509 Казань - Новороссийск, № 524 Адлер - Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 254 Новороссийск - Уфа, № 98 Кисловодск - Тында, № 202 Анапа - Красноярск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.