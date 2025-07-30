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Эмбарго на экспорт бензина не скажется на финансовых результатах компаний

Эмбарго на экспорт бензина не скажется на финансовых результатах компаний - 30.07.2025, ПРАЙМ

Эмбарго на экспорт бензина не скажется на финансовых результатах компаний

Эмбарго на экспорт бензина из России для нефтяных компаний не отразится на их финансовых результатах, так как в объемах выручки доля экспорта этого вида топлива | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T05:51+0300

2025-07-30T05:51+0300

2025-07-30T05:51+0300

энергетика

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эмбарго на экспорт бензина из России для нефтяных компаний не отразится на их финансовых результатах, так как в объемах выручки доля экспорта этого вида топлива составляет менее 0,5%, сообщил РИА Новости старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук. Правительство России в понедельник распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. "Для крупных публичных компаний запрет на экспорт бензина не будет заметен в их финансовых результатах, так как в объемах выручки доля экспорта бензина составляет обычно менее 0,5%", - сказал Полищук. При этом из-за снижения демпферных платежей российские компании рассчитывали на дополнительный рост стоимости нефтепродуктов внутри страны. Но с учетом большого внимания правительства к внутреннему рынку, это маловероятно, прогнозирует собеседник агентства. По мнению эксперта, рост цен на топливо в этом году будет близок к уровню инфляции. Биржевые цены на бензин в России растут этим летом, в частности, цена Аи-95 на Петербургской бирже на пошлой неделе превышала 76 тысяч рублей за тонну. Стоимость приблизилась к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Но уже на текущей неделе биржевые цены непрерывно снижаются. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Нефтяники в июне получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 34,5 миллиарда рублей по сравнению с 42,5 миллиарда в мае. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, рф, еаэс