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Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране
Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:42+0300
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запасы нефти
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 426,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 22,6 миллиона с 21,9 миллиона баррелей.Запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%), до 228,4 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в то же время выросли на 3,6 миллиона баррелей (на 3,3%), до 113,5 миллиона, в то время как ожидалось сокращение на 0,3 миллиона баррелей.
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сша, нефть, запасы нефти
Энергетика, США, Нефть, запасы нефти
Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране
Минэнерго США: запасы нефти в стране за неделю по 25 июля подскочили сразу на 1,8%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 426,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 22,6 миллиона с 21,9 миллиона баррелей.
Запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%), до 228,4 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в то же время выросли на 3,6 миллиона баррелей (на 3,3%), до 113,5 миллиона, в то время как ожидалось сокращение на 0,3 миллиона баррелей.
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля