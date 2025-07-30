https://1prime.ru/20250730/neft-860129435.html

Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране

Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране - 30.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США отметил внезапный рост запасов нефти в стране

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:42+0300

2025-07-30T17:42+0300

2025-07-30T17:51+0300

энергетика

сша

нефть

запасы нефти

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 426,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 22,6 миллиона с 21,9 миллиона баррелей.Запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%), до 228,4 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в то же время выросли на 3,6 миллиона баррелей (на 3,3%), до 113,5 миллиона, в то время как ожидалось сокращение на 0,3 миллиона баррелей.

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сша, нефть, запасы нефти