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Россияне в I полугодии потратили на кофемашины на 11% больше - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне в I полугодии потратили на кофемашины на 11% больше
Россияне в I полугодии потратили на кофемашины на 11% больше - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россияне в I полугодии потратили на кофемашины на 11% больше
Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на кофемашины на 11% больше в физическом и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T05:03+0300
2025-07-30T05:03+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на кофемашины на 11% больше в физическом и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было приобретено 1,2 миллиона устройств на сумму 17 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо". "По итогам первого полугодия в денежном и количественном выражении продажи кофемашин в России увеличились на 11%. Всего было реализовано 1,2 миллиона устройств на общую сумму в 17 миллиардов рублей. Рост интереса к категории отражает растущее значение домашнего кофе и стремление потребителей к удобству и качеству", - говорится в сообщении. Отмечается, что в топ-5 городов России по числу проданных кофемашин вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. По подсчетам специалистов, чаще всего россияне покупали оборудование до 2 тысяч рублей, такой денежный сегмент занял четверть в количественном выражении от всего рынка. Вторую строчку занял сегмент от 9 до 29 тысяч рублей с долей 22,5%. В него попадают как автоматические кофемашины начального уровня, так и функциональные рожковые решения. На модели стоимостью выше 29 тысяч рублей пришлось 18,8% всех покупок. Там добавили, что в денежном выражении структура рынка смещена в сторону более технологичных решений. Автоматические кофемашины - модели с кофемолками, автоматическим капучинатором и программируемыми рецептами - обеспечили 68,3% оборота. На рожковые кофеварки пришлось 16,6% выручки. Тогда как капсульные машины заняли 8,3%, а фильтрационные и традиционные кофеварки - 4,1%. В свою очередь в количественном выражении рынок распределен более равномерно. На автоматические кофемашины пришлось 22,7% всех проданных устройств, такую же долю заняли традиционные фильтр-кофеварки. Рожковые кофеварки заняли 21,2%, турецкие - 15,2%, а капсульные устройства - 14,2%.
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192
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, м.видео-эльдорадо
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, М.Видео-Эльдорадо
05:03 30.07.2025
 
Россияне в I полугодии потратили на кофемашины на 11% больше

"М.Видео-Эльдорадо": россияне потратили на кофемашины на 11% больше

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на кофемашины на 11% больше в физическом и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было приобретено 1,2 миллиона устройств на сумму 17 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо".
"По итогам первого полугодия в денежном и количественном выражении продажи кофемашин в России увеличились на 11%. Всего было реализовано 1,2 миллиона устройств на общую сумму в 17 миллиардов рублей. Рост интереса к категории отражает растущее значение домашнего кофе и стремление потребителей к удобству и качеству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-5 городов России по числу проданных кофемашин вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.
По подсчетам специалистов, чаще всего россияне покупали оборудование до 2 тысяч рублей, такой денежный сегмент занял четверть в количественном выражении от всего рынка. Вторую строчку занял сегмент от 9 до 29 тысяч рублей с долей 22,5%. В него попадают как автоматические кофемашины начального уровня, так и функциональные рожковые решения. На модели стоимостью выше 29 тысяч рублей пришлось 18,8% всех покупок.
Там добавили, что в денежном выражении структура рынка смещена в сторону более технологичных решений. Автоматические кофемашины - модели с кофемолками, автоматическим капучинатором и программируемыми рецептами - обеспечили 68,3% оборота. На рожковые кофеварки пришлось 16,6% выручки. Тогда как капсульные машины заняли 8,3%, а фильтрационные и традиционные кофеварки - 4,1%.
В свою очередь в количественном выражении рынок распределен более равномерно. На автоматические кофемашины пришлось 22,7% всех проданных устройств, такую же долю заняли традиционные фильтр-кофеварки. Рожковые кофеварки заняли 21,2%, турецкие - 15,2%, а капсульные устройства - 14,2%.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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