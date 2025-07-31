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В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/korruptsionery-860161530.html
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ
Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T14:13+0300
фссп
россия
борьба с коррупцией
экономика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ. "В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года. В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России. В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
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фссп, россия, борьба с коррупцией
ФССП, РОССИЯ, борьба с коррупцией, Экономика
13:38 31.07.2025 (обновлено: 14:13 31.07.2025)
 
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ

ФССП: за полгода у коррупционеров в РФ было изъято 645,9 млн объектов имущества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Федеральная служба судебных приставов России
!Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ.
"В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года.
В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России.
В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
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