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В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ

В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ

В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ

Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:38+0300

2025-07-31T13:38+0300

2025-07-31T14:13+0300

фссп

россия

борьба с коррупцией

экономика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ. "В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года. В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России. В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.

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фссп, россия, борьба с коррупцией