https://1prime.ru/20250731/korruptsionery-860161530.html
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ
Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T14:13+0300
фссп
россия
борьба с коррупцией
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_d235b0db1ae9c7a5f7914eb30e58add1.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ. "В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года. В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России. В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
https://1prime.ru/20250624/banki-858853128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_c5655b87d31f9c91eadd3032b5966595.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фссп, россия, борьба с коррупцией
ФССП, РОССИЯ, борьба с коррупцией, Экономика
В ФССП озвучили объем изъятого за полгода имущества у коррупционеров в РФ
ФССП: за полгода у коррупционеров в РФ было изъято 645,9 млн объектов имущества
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ.
"В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года.
В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России.
В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
Банки и МФО обяжут сообщать ФССП о работе по возврату просрочки