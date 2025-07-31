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Новый теракт совершен против нефтепровода в Колумбии - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Новый теракт совершен против нефтепровода в Колумбии
Новый теракт совершен против нефтепровода в Колумбии - 31.07.2025, ПРАЙМ
Новый теракт совершен против нефтепровода в Колумбии
Новый террористический акт совершен против нефтепровода Каньо-Лимон - Ковеньяс в колумбийском департаменте Араука, нарушена его целостность, сообщила компания... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
нефть
энергетика
экономика
колумбия
венесуэла
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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Новый террористический акт совершен против нефтепровода Каньо-Лимон - Ковеньяс в колумбийском департаменте Араука, нарушена его целостность, сообщила компания Cenit - дочерняя структура нефтегазовой группы Ecopetrol. "Cenit активировала План чрезвычайных ситуаций и мер реагирования (PEC) в районе деревни Ла Сейба, муниципалитет Араукита, после террористического акта, совершённого неизвестными лицами против инфраструктуры нефтепровода", - говорится в сообщении на сайте компании. Оператор нефтепровода уведомил местные органы управления рисками и активировал превентивные меры по защите водозабора в Арауките. Национальная армия Колумбии взяла под охрану зону инцидента, чтобы обеспечить безопасный доступ технических специалистов. Жителям рекомендовано воздержаться от приближения к месту происшествия до завершения всех аварийных работ. Нефтепроводы Cenit по меньшей мере четыре раза в текущем году становились объектами террористических атак. Последняя из них произошла на нефтепроводе Каньо-Лимон - Ковеньяс немногим более двух недель назад. В Колумбии атаки на нефтяную инфраструктуру, включая трубопроводы, традиционно связаны с деятельностью нелегальных вооружённых группировок, включая наркоторговцев. Араука на границе с Венесуэлой является в этом смысле одним из самых нестабильных регионов страны - там, по данным министерства обороны Колумбии, присутствуют выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии, Армии национального освобождения, а также криминальные банды, связанные с наркобизнесом.
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нефть, колумбия, венесуэла
Нефть, Энергетика, Экономика, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
00:19 31.07.2025
 
Новый теракт совершен против нефтепровода в Колумбии

В Колумбии совершен новый террористический акт против нефтепровода Каньо-Лимон - Ковеньяс

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Новый террористический акт совершен против нефтепровода Каньо-Лимон - Ковеньяс в колумбийском департаменте Араука, нарушена его целостность, сообщила компания Cenit - дочерняя структура нефтегазовой группы Ecopetrol.
"Cenit активировала План чрезвычайных ситуаций и мер реагирования (PEC) в районе деревни Ла Сейба, муниципалитет Араукита, после террористического акта, совершённого неизвестными лицами против инфраструктуры нефтепровода", - говорится в сообщении на сайте компании.
Оператор нефтепровода уведомил местные органы управления рисками и активировал превентивные меры по защите водозабора в Арауките. Национальная армия Колумбии взяла под охрану зону инцидента, чтобы обеспечить безопасный доступ технических специалистов.
Жителям рекомендовано воздержаться от приближения к месту происшествия до завершения всех аварийных работ.
Нефтепроводы Cenit по меньшей мере четыре раза в текущем году становились объектами террористических атак. Последняя из них произошла на нефтепроводе Каньо-Лимон - Ковеньяс немногим более двух недель назад.
В Колумбии атаки на нефтяную инфраструктуру, включая трубопроводы, традиционно связаны с деятельностью нелегальных вооружённых группировок, включая наркоторговцев. Араука на границе с Венесуэлой является в этом смысле одним из самых нестабильных регионов страны - там, по данным министерства обороны Колумбии, присутствуют выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии, Армии национального освобождения, а также криминальные банды, связанные с наркобизнесом.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКОЛУМБИЯВЕНЕСУЭЛА
 
 
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