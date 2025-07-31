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Трамп сократил срок ультиматума России: что стоит за угрозами

Трамп сократил срок ультиматума России: что стоит за угрозами - 31.07.2025, ПРАЙМ

Трамп сократил срок ультиматума России: что стоит за угрозами

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока, в течение которого стороны должны достичь соглашения по Украине. Как утверждает американский лидер, если | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T06:06+0300

2025-07-31T06:06+0300

2025-07-31T06:06+0300

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока, в течение которого стороны должны достичь соглашения по Украине. Как утверждает американский лидер, если этого не произойдет, Вашингтон введет против Москвы целый ряд мер. При этом он допустил, что они могут и не сработать. Рискнет ли Трамп ввести пошлины против крупнейших экономик мира или ограничится риторикой — рассмотрим в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНеугомонный президентДональд Трамп, мнящий себя правителем мира, не думает успокаиваться и продолжает указывать другим государствам, как им следует действовать. В середине июля он заявил, что если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине, Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Затем Трамп сократил этот срок до десяти дней, отметив, что обратный отсчет начинается 29 июля. По его окончании американский президент пообещал ввести в отношении России санкции, пошлины и "что-то другое". При этом он сам допустил, что пошлины могут и не повлиять на Россию.Неадекватная дипломатияПозицию Трампа раскритиковал американский экономист Джеффри Сакс. По его мнению, ультиматум не принесет результатов, и Вашингтону лучше сосредоточиться на переговорах. Он отметил, что сейчас американскую дипломатию лучше всего характеризует слово "неадекватная". Сакс считает, что внешняя политика США при любом президенте основана на невероятном военном высокомерии. Американские лидеры хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран или Китай.Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях заявила, что ультиматумы необходимо адресовать украинской стороне, которая срывает переговорный процесс. Она подчеркнула, что ультиматумы не являются эффективным способом решения конфликтов.Что будет послеНо вернемся к пошлинам, которыми грозит Трамп. Ряд экспертов придерживаются мнения, что они вряд ли будут введены. В частности, так считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков."Дело в том, что под санкции попадет не только Россия, но и ее торговые партнеры. Это десятки стран. Это крупнейшие экономики мира, такие как Китай, Индия, Турция, Бразилия. Мне кажется, что масштаб введения пошлин относительно такого количества стран просто нереален", — указал экономист.Более того, вероятность, что все перечисленные страны перестанут покупать сырьевые товары у России, равна нулю, поскольку отказ от них подорвет экономическую безопасность, считает Чирков.Другого мнения придерживается доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, Дональд Трамп, вероятнее всего, санкции все-таки введет. Однако, далеко не факт, что они окажутся "сплошными" в отношении всех торгующих с Россией стран.Не ударят по финансовой стабильностиЕсли пошлины все-таки будут введены, то они коснутся поставок продукции из соответствующих стран, говорит Максим Чирков.В таком случае в среднесрочной перспективе на горизонте многих месяцев товарооборот будет восстанавливаться уже без участия США в торговых цепочках."Если оценивать влияние, то нам санкции относительно нашей продукции, как мне кажется, не слишком будут заметны. Для нас будет заметно в том случае, если какая-то из наших стран-партнеров откажется от закупки российских ресурсов. Но учитывая масштабы российской экономики и растущий масштаб торговли с дружественными странами, зависимость от России и не очень хорошие отношения многих стран с США, отказ от закупки российских ресурсов будет маловероятным", — указал Чирков.По мнению Вадима Ковригина, тарифы, в случае их введения, не ударят сильно по финансовой стабильности России. Страна устойчива к санкционному давлению и несмотря на уже существующие рестрикции продолжает развиваться.Как заявлял сам Трамп, его предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом, а реальное положение дел оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Может ли политик позднее заявить, что не стоило серьезно относится и к его нынешнему ультиматуму — посмотрим. Но понятно, что от американского лидера можно ожидать всего, чего угодно.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

россия, сша, украина, дональд трамп, максим чирков, джеффри сакс, совет федерации, рэу им. г.в.плеханова