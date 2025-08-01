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В Тырныаузе открыли объездную дорогу в сторону Нальчика

В Тырныаузе открыли объездную дорогу в сторону Нальчика - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Тырныаузе открыли объездную дорогу в сторону Нальчика

Движение по объездной дороге в сторону Нальчика открыли в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила районная администрация. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:01+0300

2025-08-01T07:01+0300

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НАЛЬЧИК, 1 авг - ПРАЙМ. Движение по объездной дороге в сторону Нальчика открыли в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила районная администрация. "Информируем об открытии автомобильного движения через объездную дорогу в сторону города Нальчик (вниз, с гор - ред.)", - говорится в сообщении. По данным администрации, движение будет осуществляться до 11.00 мск пятницы в зависимости от погодных условий. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе Герхожан. Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено газо- и водоснабжение части города. Жители нескольких домов на улицах в районе схода селя эвакуированы. На базе средней школы №3 развернут пункт временного размещения, в нем находятся около 15 человек. Готовится эвакуация жителей всего микрорайона. Движение автомобилей было организовано по объездной дороге, но позже его закрыли из-за повреждения. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус, никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли одну объездную дорогу. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. После расчистки наносов в районе схода селя по мосту на федеральной трассе открыли движение, но только для пешеходов и спецтранспорта. В среду, 30 июля, в районе моста открыли еще один временный проезд для всех видов автотранспорта. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в районе Тырныауза в случае выпадения обильных осадков.

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бизнес, россия, нальчик, кабардино-балкария, эльбрус