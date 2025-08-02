https://1prime.ru/20250802/embargo-860234091.html

Бензиновый "стоп-кран". Государство закрыло экспорт в разгар страды

Бензиновый "стоп-кран". Государство закрыло экспорт в разгар страды - 02.08.2025, ПРАЙМ

Бензиновый "стоп-кран". Государство закрыло экспорт в разгар страды

Лето часто становится периодом испытаний для топливного рынка любой страны. Пробуждается целый комплекс сезонных факторов, влияющих на спрос. Аграрии выходят в... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T06:06+0300

2025-08-02T06:06+0300

2025-08-02T06:06+0300

статья

нпз

бензин

нефть

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_0:38:3507:2011_1920x0_80_0_0_094a9a1137a40870c2062424d694ad50.jpg

МОСКВА, 02 авг — ПРАЙМ, Олег Обухов. Лето часто становится периодом испытаний для топливного рынка любой страны. Пробуждается целый комплекс сезонных факторов, влияющих на спрос. Аграрии выходят в поля, путешественники — едут на отдых, бизнес наращивает логистические потоки и так далее. Все это создает особую нагрузку. Сейчас особенно важно поддерживать хрупкий баланс между внутренним спросом и поставками за рубеж. Кабмин, выступая регулятором, вынужден искать компромисс, позволяющий избежать дефицита на заправках. Эмбарго на экспорт бензина – своего рода защитный механизм. Временный, но необходимый.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭмбарго как "лекарство"Российское топливо снова отправляют на "летний карантин". Как раз к началу горячей уборочной поры. После трех месяцев ограничений для трейдеров правительство распространило эмбарго и на крупные НПЗ. Все "окна" для экспорта закрываются до конца августа. Теперь топливо будет работать только на внутренний рынок. Стоит отметить, что пока малые производители, выдававшие меньше миллиона тонн в год, сидели на экспортной диете, нефтяные гиганты могли продавать бензин за границу. Но урожай — не шутка: если с полей надо вывозить урожай, значит, все топливные резервы — на это. Кабмин решил принять непопулярные меры и на фоне роста оптовых цен внутри страны, отмечает старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков."Летом, особенно в июле, спрос на бензин традиционно возрастает: уборочная кампания, активный автотуризм, рост потребления в АПК. <...> При этом значительное количество топлива вывозилось за границу – и легально, и "серым" способом через трейдеров и непрофильные компании. Все это снижало предложение на внутреннем рынке. В итоге биржевые цены взлетели. Чтобы не допустить дефицита и роста стоимости топлива на АЗС, правительство решилось на жесткий шаг — полный запрет экспорта", — поясняет экономист.По данным независимых мониторинговых агентств, оптовые котировки на бензин в июле поднимались на 4-5 процентов каждую неделю, рассказывает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "АЛЬЯНС ТРАКС" Алексей Иванов."В этих условиях правительство решило действовать на опережение и поэтому объявило о полном запрете экспорта бензина, включая поставки со стороны производителей, по 31 августа 2025 года. В случае необходимости, мера может быть продлена до конца сентября. Цель – насытить внутренний рынок и предотвратить ажиотажный рост цен", – уточняет эксперт.Топливные качелиЦенообразование на внутреннем рынке зависит от стоимости экспортной альтернативы и получаемых из бюджета демпферных возмещений — механизма, смягчающего колебания цены на внутреннем рынке. Тем временем биржевая стоимость бензина марки Аи-92 вновь превышала демпферный порог в 66 тысяч 495 рубля за тонну, а Аи-95 приближалась к историческому максимуму 2023 года. Это означало, что нефтяные компании могли лишиться компенсаций из бюджета. Поэтому производители начали активно продавать топливо за рубежом, указывает автоэксперт компании-производителя моторных масел Tamashi Константин Ожогин."В том числе в ответ на это правительство ввело полное эмбарго на экспорт бензина. Решение в правительстве объяснили необходимостью сохранить стабильность на внутреннем рынке в условиях высокого сезонного спроса и активной фазы сельхозработ. По оценке профильных ведомств, текущие объемы экспорта составляли лишь 40–50 тысяч тонн в неделю, что позволяет оперативно перенаправить топливо на внутренний рынок без сбоев", — поясняет специалист.Если с начала лета рост цен в оптовом сегменте, например, на АИ-92 составил 16 процентов, то после введенных ограничений стоимость литра топлива может немного снизиться, допускает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин."Скорее всего, цены будут постепенно корректироваться вниз. Этому будет способствовать увеличение поставок исключительно на внутренний рынок. Плюс, вскоре завершатся ремонтные работы на установках ряда НПЗ. Кстати, опыт осени 2023 и 2024 годов показал, что полный запрет экспорта – эффективная мера для корректировки внутренних оптовых цен. Проблема в том, что она не носит рыночный характер. Значит, в какой-то момент может подорвать стимулы к наращиванию производства бензина в стране", – говорит специалист.Бензиновый фронтАвгуст – точка баланса, когда запрет экспорта действительно необходим. Именно в этом месяце особенно остро ощущается нехватка топлива. Для крупных нефтяных компаний решение властей болезненное, так как оно означает прямые убытки от недополученной экспортной выручки, говорит Щербаков."Тем не менее, в открытую критиковать меры никто не решается: ситуация на внутреннем рынке и правда тревожная. Но компании понимают, что важнее нивелировать социальные риски, нежели получить прибыль. К тому же после августа обычно активность снижается: уборка завершается, сезонные перевозки идут на спад. И после пика власти будут готовы дать рынку и "вздохнуть", – рассуждает эксперт.Тогда цены перейдут от регулятивного ручного к рыночному механизму, зависящему как от котировок на внешних рынках, так и внутренних факторов – курса рубля и размера демпфера в частности. Главное, продолжает Щербаков, чтобы в течение действия эмбарго были приняты и другие меры. Например, для стабилизации логистики и загрузки перерабатывающих мощностей. Ведь даже снижение котировок на нефть никогда не ведет к снижению цен на бензин и дизельное топливо."Эмбарго действенно, но работает в моменте. Оно дает быстрый эффект на бирже и в оптовом сегменте. Но у него ограниченный срок действия. Запрет экспорта не решает проблем с модернизацией НПЗ, логистикой и прозрачностью трейдинга (покупки и продажи, например, валюты и товаров с целью получения прибыли, – ред.). То есть это не "лечение", а скорее экстренное торможение, чтобы избежать аварии", – поясняет экономист.Что произойдет с ценами после снятия эмбарго? Если экспорт вновь откроется, а внутренний спрос сохранится, есть риск повторного роста цен, допускает Ожогин. Особенно если компании начнут массово "отыгрывать" потери за счет вывоза топлива за рубеж. По мнению эксперта, сейчас многое зависит от того, как быстро государство введет или сохранит другие рычаги контроля – квоты, демпферы, нормативы по объемам поставок на биржу и так далее. Правительство уже рассматривает возможность введения альтернативных мер: расширение биржевых нормативов, настройку гибкого демпфера и использование резервного фонда. То, какие именно инструменты будут задействованы с первого сентября, и определит ценовую траекторию осени.

https://1prime.ru/20250801/minenergo-860211798.html

https://1prime.ru/20250730/benzin-860127631.html

https://1prime.ru/20250727/eksperty-859992133.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

нпз, бензин, нефть, цены