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Нефть, газ и большие деньги: получится ли у Трампа задушить ЕС - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Нефть, газ и большие деньги: получится ли у Трампа задушить ЕС
Нефть, газ и большие деньги: получится ли у Трампа задушить ЕС - 05.08.2025, ПРАЙМ
Нефть, газ и большие деньги: получится ли у Трампа задушить ЕС
Америка методично выдавливает Россию из Европы. Но не ради ее "свободы", а чтобы посадить на свою энергетическую иглу. По новому рамочному соглашению Штаты... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T06:06+0300
2025-08-05T06:06+0300
статья
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
сергей зайнуллин
александр арский
ес
университет "синергия"
рудн
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Олег Обухов. Америка методично выдавливает Россию из Европы. Но не ради ее "свободы", а чтобы посадить на свою энергетическую иглу. По новому рамочному соглашению Штаты будут закачивать в Европу газ и нефть на миллиарды долларов, пытаясь захватить больше половины европейского рынка. Эксперты говорят: такой расклад возможен только при откровенном грабеже европейских потребителей. Правда, в среднесрочной перспективе США могут нарваться на ответный удар — рынок ЕС может схлопнуться. А вот России эти игры едва ли навредят.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭнергетическая ловушкаСША планируют захватить до 67,5 процента европейского энергорынка, поставив в ЕС энергоносителей на 750 миллиардов долларов за три года. Для этого Евросоюзу придется полностью отказаться от российских ресурсов. Аналитики считают, что такие объемы возможны лишь при резком росте цен — например, нефть должна подорожать до 120 долларов за баррель. Да и в целом достижение тех показателей, о которых президент США Дональд Трамп договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, кажется маловероятным, отмечает профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин. По его словам, вероятность закупок нефти и газа, под которыми подписался Брюссель, выглядит весьма сомнительной. Для сравнения, по итогам 2024 года США поставили на мировой рынок газа примерно на 166 миллиардов долларов. Это стоимость всего американского экспорта. Получается, что Штаты за три года смогут экспортировать в ЕС всего на две трети от заявленных сумм."Плюс американцы обычно не связываются с долгосрочными контрактами. Они не любят брать на себя обязательства по поставкам, продавая в основном по спотовым ценам. Если цена, например, на рынке Азии, станет, привлекательнее, они, как уже бывало, например, в 2022 году, легко могут развернуть танкеры: вместо Европы отправить нефть и газ на более привлекательные рынки", — напоминает экономист.Цель США — захватить большую долю европейского рынка энергоносителей — хоть и амбициозная, но далеко не беспрепятственная, также считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Энергетический рынок формируют не только торговые соглашения, но и логистика, инфраструктура, платежеспособность потребителей, долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками и, наконец, цены. Одного желания недостаточно, необходимо выстраивать комплексную систему замещения, в том числе в условиях политической и ценовой конкуренции", — указывает эксперт.ЕС на "игле" СШАВашингтон, навязав сделку Брюсселю, стремится снизить конкурентоспособность производств в ЕС и увеличить дальнейший отток капиталов европейских инвесторов в США. Но заявленные-то объемы Штатам надо еще добыть, говорит доцент экономического факультета РУДН Александр Арский."Сейчас мощностей для этого у американцев нет. То есть можно говорить о декларативности намерений Трампа, а не о конкретных контрактах. Все же инвестиционные планы в Европе придется строить уже с учетом дорожающих энергии и топлива, что неизбежно приведет к инфляции в еврозоне", – полагает специалист.США давно стремятся закрепиться в качестве главного поставщика энергоносителей в ЕС. Стратегия стала особо актуальной после 2022 года и разразившегося энергокризиса в Европе. Вашингтон использует политическое давление для продвижения американских нефти и СПГ, чтобы укрепиться на рынке, ослабляя зависимость европейских стран от российских энергоресурсов, напоминает руководитель управления аналитических исследований компании "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров."Все началось с Барака Обамы, когда тот заявил о желании Штатов доминировать на европейском рынке СПГ. В Германии и Австрии это вызвало негативную реакцию, но тогда их политэлиту быстро сменили. Затем последовало активное развитие сланцевой добычи газа и нефти в США. Задачу решили частично, Америка стала нетто-экспортером. Однако в случае с СПГ активность роста производства все же сдерживалась, но не добычей, а строительством судов-газовозов", — поясняет эксперт.Углеводородный покерВполне вероятно, что США продавят покупку по ценам выше мировых, причем кратно, допускает Зайнуллин. Есть стойкое ощущение, что цель соглашения — показать американскому избирателю эффективность Трампа, который "прогибает" и принуждает к кабальным сделкам Евросоюз и другие страны. Правда, эти данные не раскрываются. С другой стороны, в сделке могут содержаться драконовские санкции на случай, если ЕС "сольется". Выражаясь в духе 90-х годов, тогда Брюссель могут "поставить на счетчик". Ведь штрафы могут быть выше, чем суммы за объем поставок."Но для США тоже могут быть негативные последствия от сделки. Если цена на нефть и газ в Европе будет завышена в два раза и более, то американские компании будут поставлять энергоресурсы в ущерб собственным потребителям. Этим будет спровоцирован дефицит углеводородов уже в самих Штатах. А следом и подъем цен на них, а также рост себестоимости продукции и увеличение тарифов на ЖКХ. При этом нефтяники США будут получать сверхприбыль", — рассуждает экономист.Как бы ни складывалась ситуация с американскими поставками энергоносителей в Европу, говорить о том, что цены, к примеру, на нефть для ЕС могут вырасти в два раза, пока рано, считает Шнейдерман."Потенциала для устойчивого роста цен до 120 долларов за баррель в базовом сценарии нет. Нефтяной рынок, пройдя через высокую волатильность из-за ближневосточного конфликта, по марке Brent стабилизировался в диапазоне 61-80 долларов. Скорее, именно этот коридор и станет базовым в ближайшие кварталы. Да и ОПЕК+ по-прежнему способен сбалансировать рынок. Не исключено, что "премию за риск" будет периодически добавлять геополитика", — полагает эксперт.У России своя играРост стоимости нефти в случае введения ограничений в отношении Индии и Китая возможен, и довольно сильный, продолжает Шнейдерман. Однако вряд ли до этого дойдет, считает он. Более вероятно такое давление, которое позволит США наращивать рентабельную добычу и замыкать на себя новых покупателей, в том числе в Европе. Для России угроза расширения дисконтов и давление на объемы экспорта есть, но о величинах и устойчивости эффекта говорить однозначно рано. Россия сможет обойти санкции так же, как и ее основные партнеры, отмечает, в свою очередь, Арский. По его мнению, инфляция доверия к США как к надежному партнеру заставит страны глобального Юга ускорить уход своих экономик от зависимости от рынка США.Для России европейский рынок уже перестал быть ключевым. Доля Евросоюза в объемах российских поставок нефти и газа сейчас составляет порядка 15 процентов, отмечает Зайнуллин. Конечно, сокращение может быть болезненным. Но сейчас весьма активно идет процесс замещения — аппетиты рынков Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии растут. В течение года-двух, возможно, весь российский экспорт в Евросоюз будет перенаправлен другим потребителям без особого ущерба для отечественных компаний и, соответственно, для бюджета России.
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мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, сергей зайнуллин, александр арский, ес, университет "синергия", рудн, брюссель, нефть, газ, спг
Статья, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Сергей Зайнуллин, Александр Арский, ЕС, университет "Синергия", РУДН, Брюссель, Нефть, Газ, СПГ
06:06 05.08.2025
 
Нефть, газ и большие деньги: получится ли у Трампа задушить ЕС

Эксперт Арский: у США нет мощностей, чтобы добыть заявленные объемы сырья для ЕС

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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Олег Обухов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Олег Обухов. Америка методично выдавливает Россию из Европы. Но не ради ее "свободы", а чтобы посадить на свою энергетическую иглу. По новому рамочному соглашению Штаты будут закачивать в Европу газ и нефть на миллиарды долларов, пытаясь захватить больше половины европейского рынка. Эксперты говорят: такой расклад возможен только при откровенном грабеже европейских потребителей. Правда, в среднесрочной перспективе США могут нарваться на ответный удар — рынок ЕС может схлопнуться. А вот России эти игры едва ли навредят.
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Энергетическая ловушка

США планируют захватить до 67,5 процента европейского энергорынка, поставив в ЕС энергоносителей на 750 миллиардов долларов за три года. Для этого Евросоюзу придется полностью отказаться от российских ресурсов. Аналитики считают, что такие объемы возможны лишь при резком росте цен — например, нефть должна подорожать до 120 долларов за баррель. Да и в целом достижение тех показателей, о которых президент США Дональд Трамп договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, кажется маловероятным, отмечает профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
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По его словам, вероятность закупок нефти и газа, под которыми подписался Брюссель, выглядит весьма сомнительной. Для сравнения, по итогам 2024 года США поставили на мировой рынок газа примерно на 166 миллиардов долларов. Это стоимость всего американского экспорта. Получается, что Штаты за три года смогут экспортировать в ЕС всего на две трети от заявленных сумм.
"Плюс американцы обычно не связываются с долгосрочными контрактами. Они не любят брать на себя обязательства по поставкам, продавая в основном по спотовым ценам. Если цена, например, на рынке Азии, станет, привлекательнее, они, как уже бывало, например, в 2022 году, легко могут развернуть танкеры: вместо Европы отправить нефть и газ на более привлекательные рынки", — напоминает экономист.
Цель США — захватить большую долю европейского рынка энергоносителей — хоть и амбициозная, но далеко не беспрепятственная, также считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Энергетический рынок формируют не только торговые соглашения, но и логистика, инфраструктура, платежеспособность потребителей, долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками и, наконец, цены. Одного желания недостаточно, необходимо выстраивать комплексную систему замещения, в том числе в условиях политической и ценовой конкуренции", — указывает эксперт.

ЕС на "игле" США

Вашингтон, навязав сделку Брюсселю, стремится снизить конкурентоспособность производств в ЕС и увеличить дальнейший отток капиталов европейских инвесторов в США. Но заявленные-то объемы Штатам надо еще добыть, говорит доцент экономического факультета РУДН Александр Арский.
"Сейчас мощностей для этого у американцев нет. То есть можно говорить о декларативности намерений Трампа, а не о конкретных контрактах. Все же инвестиционные планы в Европе придется строить уже с учетом дорожающих энергии и топлива, что неизбежно приведет к инфляции в еврозоне", – полагает специалист.
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"Все началось с Барака Обамы, когда тот заявил о желании Штатов доминировать на европейском рынке СПГ. В Германии и Австрии это вызвало негативную реакцию, но тогда их политэлиту быстро сменили. Затем последовало активное развитие сланцевой добычи газа и нефти в США. Задачу решили частично, Америка стала нетто-экспортером. Однако в случае с СПГ активность роста производства все же сдерживалась, но не добычей, а строительством судов-газовозов", — поясняет эксперт.

Углеводородный покер

Вполне вероятно, что США продавят покупку по ценам выше мировых, причем кратно, допускает Зайнуллин. Есть стойкое ощущение, что цель соглашения — показать американскому избирателю эффективность Трампа, который "прогибает" и принуждает к кабальным сделкам Евросоюз и другие страны. Правда, эти данные не раскрываются. С другой стороны, в сделке могут содержаться драконовские санкции на случай, если ЕС "сольется". Выражаясь в духе 90-х годов, тогда Брюссель могут "поставить на счетчик". Ведь штрафы могут быть выше, чем суммы за объем поставок.
"Но для США тоже могут быть негативные последствия от сделки. Если цена на нефть и газ в Европе будет завышена в два раза и более, то американские компании будут поставлять энергоресурсы в ущерб собственным потребителям. Этим будет спровоцирован дефицит углеводородов уже в самих Штатах. А следом и подъем цен на них, а также рост себестоимости продукции и увеличение тарифов на ЖКХ. При этом нефтяники США будут получать сверхприбыль", — рассуждает экономист.
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Как бы ни складывалась ситуация с американскими поставками энергоносителей в Европу, говорить о том, что цены, к примеру, на нефть для ЕС могут вырасти в два раза, пока рано, считает Шнейдерман.
"Потенциала для устойчивого роста цен до 120 долларов за баррель в базовом сценарии нет. Нефтяной рынок, пройдя через высокую волатильность из-за ближневосточного конфликта, по марке Brent стабилизировался в диапазоне 61-80 долларов. Скорее, именно этот коридор и станет базовым в ближайшие кварталы. Да и ОПЕК+ по-прежнему способен сбалансировать рынок. Не исключено, что "премию за риск" будет периодически добавлять геополитика", — полагает эксперт.

У России своя игра

Рост стоимости нефти в случае введения ограничений в отношении Индии и Китая возможен, и довольно сильный, продолжает Шнейдерман. Однако вряд ли до этого дойдет, считает он. Более вероятно такое давление, которое позволит США наращивать рентабельную добычу и замыкать на себя новых покупателей, в том числе в Европе. Для России угроза расширения дисконтов и давление на объемы экспорта есть, но о величинах и устойчивости эффекта говорить однозначно рано. Россия сможет обойти санкции так же, как и ее основные партнеры, отмечает, в свою очередь, Арский. По его мнению, инфляция доверия к США как к надежному партнеру заставит страны глобального Юга ускорить уход своих экономик от зависимости от рынка США.
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Для России европейский рынок уже перестал быть ключевым. Доля Евросоюза в объемах российских поставок нефти и газа сейчас составляет порядка 15 процентов, отмечает Зайнуллин. Конечно, сокращение может быть болезненным. Но сейчас весьма активно идет процесс замещения — аппетиты рынков Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии растут. В течение года-двух, возможно, весь российский экспорт в Евросоюз будет перенаправлен другим потребителям без особого ущерба для отечественных компаний и, соответственно, для бюджета России.
 
СтатьяМировая экономикаСШАЕВРОПАДональд ТрампСергей ЗайнуллинАлександр АрскийЕСуниверситет "Синергия"РУДНБрюссельНефтьГазСПГ
 
 
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