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Цены на нефть идут вниз

Цены на нефть идут вниз - 05.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вниз

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на ряде факторов, однако неопределенность на рынке "черного золота" может привести к росту... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T18:55+0300

2025-08-05T18:55+0300

2025-08-05T18:55+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на ряде факторов, однако неопределенность на рынке "черного золота" может привести к росту сырьевых котировок, следует из данных торгов и комментариев представителя отрасли. По состоянию на 18.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,15% - до 67,97 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,19%, до 65,5 доллара. "Довольно трудно предсказать, что произойдет между российскими санкциями, иранскими санкциями, хранением нефти в Китае, а затем фундаментальными факторами, лежащими в основе нефтяных рынков", - приводит агентство Блумберг заявление генерального директора BP Plc Мюррея Окинклосса (Murray Auchincloss). Он также добавил, что эти факторы "будут способствовать продвижению цен на нефтяном рынке". Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Также Трамп заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России. Президент США ранее объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сферах энергетики и вооружений.

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торги, нефть, цены