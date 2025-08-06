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На российском рынке выросла доля китайских премиум-моделей с пробегом

На российском рынке выросла доля китайских премиум-моделей с пробегом - 06.08.2025, ПРАЙМ

На российском рынке выросла доля китайских премиум-моделей с пробегом

В первом полугодии доля автомобилей с пробегом от 5 млн рублей от дилеров показала заметный рост. Заметнее всего, ожидаемо, динамика в китайском премиуме — рост | 06.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В первом полугодии доля автомобилей с пробегом от 5 млн рублей от дилеров показала заметный рост. Заметнее всего, ожидаемо, динамика в китайском премиуме — рост предложений в 1,6 раза. Самые популярные модели — BMW X5, Mercedes S-класс, Land Rover Range Rover.Авто.ру Бизнес проанализировал продажи подержанных премиум-автомобилей от официальных дилеров за первое полугодие 2025 года. По данным исследования, объем предложения в этом сегменте заметно вырос, динамика роста отличается в зависимости от бренда.Доминирующую позицию на рынке сохранили немецкие автомобили: их доля достигла 67%, что на 3 процентных пункта выше показателя за аналогичный период 2024 года.Премиальные автомобили из Японии заняли второе место с долей почти 10% — это на 4 п. п. меньше, чем год назад. Доля британских премиум-автомобилей практически не изменилась и составила 7,7%. В первом полугодии доля премиум-моделей из США у дилеров достигла почти 6% (+1 п. п.). Южнокорейские автомобили, напротив, сократили долю до почти 3% (-2 п. п.).Среди премиальных моделей с пробегом наибольшим спросом пользовались: BMW X5, Mercedes S-класс, Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser, BMW X7. При этом динамика стоимости этих моделей значительно отличалась. Например, средняя цена на Mercedes S-класс (до 8,96 млн рублей), BMW X5 и X7 (до 7,13 и 8,44 млн рублей соответственно) снизилась на 3,5–7% по сравнению с прошлым годом. Зато Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser подорожали более чем на 7%, до 11 и 7,78 млн рублей соответственно.Китайские премиум-автомобили продемонстрировали рост предложения к первому полугодию 2024 года, увеличив долю с 1,9% до 3% во втором полугодии 2025 г.Среди китайских авто в топ-5 по популярности вошли: LiXiang L9, LiXiang L7, Zeekr 001, Voyah Dream и Tank 500. Почти все модели подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение цен составило более 7% у LiXiang L9 (до 6,6 млн рублей), LiXiang L7 (до 5,8 млн рублей) и Voyah Dream (до 6 млн рублей). Средняя стоимость Zeekr 001 снизилась на 3,5% — до 5,6 млн рублей. Цена Tank 500 осталась стабильной — 5,5 млн рублей."Снижение цен на китайские премиальные автомобили с пробегом связано с быстрым ростом предложения и усиливающейся конкуренцией среди брендов. Кроме того, новые китайские модели становятся заметно технологичнее практически с каждым годом — в этом сегменте прогресс идет очень быстро. Покупатели ориентируются на самое современное оснащение, и дилеры предлагают более выгодные условия на предыдущие версии", — отмечает руководитель по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.

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эксклюзив, авто