https://1prime.ru/20250806/avto-860382818.html

Эксперты рассказали, какие авто быстрее всего находят новых владельцев

Эксперты рассказали, какие авто быстрее всего находят новых владельцев - 06.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие авто быстрее всего находят новых владельцев

Эксперты Авито Авто изучили базу объявлений платформы за 2025 год и узнали, какие автомобили с пробегом быстрее всего находят новых владельцев. Оказалось, что... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:01+0300

2025-08-06T14:01+0300

2025-08-06T14:01+0300

авто

эксклюзив

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто изучили базу объявлений платформы за 2025 год и узнали, какие автомобили с пробегом быстрее всего находят новых владельцев. Оказалось, что быстрее всего продаются недорогие компактные автомобили российских брендов, а среди иномарок наиболее востребованы корейские и американские машины.По данным Авито Авто, быстрее всего продаются российские автомобили в сегменте не дороже 500 тысяч рублей. В их числе оказались LADA 2107, 2114, 2112, 2109. Из более свежих моделей в числе лидеров – LADA Priora, но она "задерживается" в продаже на 17% дольше. Такой же срок экспозиции у Chevrolet Lanos, Nissan Cube и Daewoo Matiz – это самые быстро продаваемые иномарки на платформе.Активнее всего в 2025 году россияне покупают отечественные автомобили. На 28% больше времени требуется на реализацию корейских, американских и французских машин. Еще на 7% больше – срок экспозиции "китайцев", которые снимают с продажи даже чуть быстрее (на 2,5%), чем "японцев" и "немцев". Сложнее всего продать английские автомобили: на это уходит на 20% больше времени, чем на других "европейцев".Несмотря на высокую популярность кроссоверов и внедорожников, быстрее всего находят новых владельцев автомобили B-класса (популярные модели здесь – LADA Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и др.) – на 28% быстрее, чем представители SUV. Чуть быстрее внедорожников продаются модели E- (популярные представители сегмента – BMW 5 серии, Audi A6) и D-классов (Toyota Camry, Kia Optima). "Гольф-класс" раскупают на 12% дольше, чем модели сегмента "B".Если рассматривать срок продажи автомобиля в зависимости от типа кузова, то с небольшим отрывом здесь лидируют хетчбэки – их покупают немного быстрее седанов. Популярны также универсалы, но срок их экспозиции на платформе на 10% больше, чем у хетчбэков. А, например, купе и кабриолеты остаются в продаже в среднем на 30-50% дольше, чем более утилитарные автомобили."Ожидаемо, чем дороже автомобиль, тем тщательнее его выбирают, что сказывается и на сроке его продажи. Поэтому машины в ценовом сегменте 1-3 миллиона рублей продаются на треть дольше, чем варианты до миллиона. Еще на пару дней больше нужно на реализацию машин за 3-5 миллионов. Причем интересно, что предложения дороже 7 миллионов рублей “уходят” даже чуть быстрее, чем машины по 5-7 миллионов. Если же продать автомобиль нужно быстрее, можно воспользоваться Авито Аукционом. Благодаря этому сервису продавец всего за несколько часов может получить несколько предложений от покупателей – дилеров и профессиональных продавцов, – сравнить их и выбрать наиболее подходящий вариант", – прокомментировал Андрей Ковалёв, директор направления "Автомобили с пробегом" Авито Авто.

https://1prime.ru/20250805/ssha-860355766.html

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авто, эксклюзив