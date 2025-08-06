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Германия выдала россиянам более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине

Германия выдала россиянам более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ

Германия выдала россиянам более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине

Власти Германии выдали гражданам России более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине, сообщил таблоид Bild. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:55+0300

2025-08-06T10:55+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти Германии выдали гражданам России более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине, сообщил таблоид Bild. "С начала конфликта на Украине Германия выдала гражданам России более 160 тысяч виз", - пишет издание. Как отмечает таблоид, в 2021 году иностранные представительства Германии выдали 26 тысяч документов по шенгенским визам, действительным для всего ЕС. В первый год конфликта на Украине в 2022 году их было 39 тысяч, в 2023 - чуть менее 21 тысячи, в 2024 году - более 27 тысяч, что больше чем до конфликта. К июлю этого года было более 18 тысяч, что к концу года может привести к новому рекорду с начала конфликта. Кроме того, сюда добавляются 55 тысяч национальных виз, дающих право на пребывание в Германии более 90 дней. Министерство иностранных дел Германии в ответ на запрос Bild сообщило, что после начала конфликта на Украине "правительство ФРГ ужесточило критерии безопасности при рассмотрении заявлений на получение национальных виз от граждан России". "Министерство иностранных дел также строго придерживается правил ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам России", - сообщили в министерстве. В 2024 году по всей Европе россиянам было выдано более 550 тысяч виз. Почти пять процентов из них приходится на зарубежные представительства Германии, пишет Bild. В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%). В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз.

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россия, германия, украина, европа, мария захарова, ес, bild, мид рф