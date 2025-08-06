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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля - 06.08.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля
Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:15+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 66,83 доллара за баррель.Сентябрьских фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% - до 64,26 доллара. Цена марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 июля.
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торги, нефть, brent
Экономика, Торги, Нефть, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля
Торги: цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 впервые со 2 июля
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 66,83 доллара за баррель.
Сентябрьских фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% - до 64,26 доллара. Цена марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 июля.