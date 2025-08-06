https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860395866.html

В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции

В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции

Инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T19:13+0300

2025-08-06T19:13+0300

2025-08-06T19:20+0300

экономика

минэкономразвития рф

инфляция

замедление

https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечают авторы документа, дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%.В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.

https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860390408.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэкономразвития рф, инфляция, замедление