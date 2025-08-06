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В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860395866.html
В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции
В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции
Инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 06.08.2025, ПРАЙМ
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экономика
минэкономразвития рф
инфляция
замедление
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечают авторы документа, дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%.В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.
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минэкономразвития рф, инфляция, замедление
Экономика, Минэкономразвития РФ, инфляция, замедление
19:13 06.08.2025 (обновлено: 19:20 06.08.2025)
 
В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции

Минэкономразвития: инфляция на 4 августа составила 8,77% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 4 августа замедлилась до 8,77% в годовом выражении с 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечают авторы документа, дефляция на продовольственные товары на неделе с 29 июля по 4 августа ускорилась до 0,34% с 0,24% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,6%, а на остальные продукты питания - выросли на 0,05%.
В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю с 29 июля по 4 августа выросли на 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - практически не изменились.
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ЭкономикаМинэкономразвития РФинфляциязамедление
 
 
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