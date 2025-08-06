Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250806/istrebitel-860375225.html
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО
Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится в материале издания Interia. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:20+0300
2025-08-06T11:20+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848355888_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1423a8f5191a9aabe0b542453fc7a6c0.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится в материале издания Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", - говорится в тексте материала.Авторы заметили, что Россия начала атаковать целыми соединениями этих машин, которые призваны защищать друг друга от украинских систем радиоэлектронной обороны или боевых действий.Кроме того, в рядах украинской армии уже посетовали, что Су-57 оснащены гиперзвуковыми ракетами Х-47M2 "Кинжал", с которыми ВСУ до сих пор крайне сложно бороться.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20250805/saldo-860323186.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848355888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fcf0e33abad6503291e57df6b2cd2fca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
11:20 06.08.2025
 
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО

Interia: Россия нарастила атаки на ВСУ с использованием новейших Су-57

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится в материале издания Interia.
"Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", - говорится в тексте материала.
Авторы заметили, что Россия начала атаковать целыми соединениями этих машин, которые призваны защищать друг друга от украинских систем радиоэлектронной обороны или боевых действий.
Кроме того, в рядах украинской армии уже посетовали, что Су-57 оснащены гиперзвуковыми ракетами Х-47M2 "Кинжал", с которыми ВСУ до сих пор крайне сложно бороться.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра
Вчера, 08:24
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала