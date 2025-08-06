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"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО
Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится в материале издания Interia. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:20+0300
2025-08-06T11:20+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится в материале издания Interia."Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", - говорится в тексте материала.Авторы заметили, что Россия начала атаковать целыми соединениями этих машин, которые призваны защищать друг друга от украинских систем радиоэлектронной обороны или боевых действий.Кроме того, в рядах украинской армии уже посетовали, что Су-57 оснащены гиперзвуковыми ракетами Х-47M2 "Кинжал", с которыми ВСУ до сих пор крайне сложно бороться.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Атакуют группами". Стало известно об ударах Су-57 в зоне СВО
Interia: Россия нарастила атаки на ВСУ с использованием новейших Су-57
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Российская армия нарастила атаки на Украину с использованием новейших Су-57, говорится
в материале издания Interia.
"Украинская армия жалуется, что русские все чаще и масштабнее атакуют линию фронта и военные цели с помощью своих новейших истребителей Су-57", - говорится в тексте материала.
Авторы заметили, что Россия начала атаковать целыми соединениями этих машин, которые призваны защищать друг друга от украинских систем радиоэлектронной обороны или боевых действий.
Кроме того, в рядах украинской армии уже посетовали, что Су-57 оснащены гиперзвуковыми ракетами Х-47M2 "Кинжал", с которыми ВСУ до сих пор крайне сложно бороться.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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