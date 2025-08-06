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Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ
Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ
В России почти завершили формирование программы модернизации сферы ЖКХ, сообщил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:53+0300
2025-08-06T19:53+0300
2025-08-06T19:53+0300
экономика
марат хуснуллин
программа
модернизация жкх
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России почти завершили формирование программы модернизации сферы ЖКХ, сообщил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что задачей программы является обеспечение качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек, в том числе к 2030 году планируется построить, реконструировать более 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения. "Мы практически завершаем формирование большой программы на 4,5 триллиона рублей в сфере ЖКХ. Это огромный объем работ для строителей, но самое главное – это надежность коммунального обеспечения, повышения качества услуг", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что на текущей неделе в рамках механизма инфраструктурных кредитов получили одобрение на свои проекты в сфере ЖКХ такие регионы, как Санкт-Петербург, Свердловская область, Чувашия и др. Вице-премьер напомнил, что данный механизм продлен до 2030 года.
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марат хуснуллин, программа, модернизация жкх
Экономика, Марат Хуснуллин, программа, модернизация ЖКХ
Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ
Хуснуллин: формирование программы модернизации сферы ЖКХ почти завершено
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России почти завершили формирование программы модернизации сферы ЖКХ, сообщил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что задачей программы является обеспечение качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек, в том числе к 2030 году планируется построить, реконструировать более 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения.
"Мы практически завершаем формирование большой программы на 4,5 триллиона рублей в сфере ЖКХ. Это огромный объем работ для строителей, но самое главное – это надежность коммунального обеспечения, повышения качества услуг", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что на текущей неделе в рамках механизма инфраструктурных кредитов получили одобрение на свои проекты в сфере ЖКХ такие регионы, как Санкт-Петербург, Свердловская область, Чувашия и др. Вице-премьер напомнил, что данный механизм продлен до 2030 года.
Правительство направит более 1 млрд рублей на развитие ЖКХ в трех регионах