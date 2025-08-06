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Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ

Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ - 06.08.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин сообщил о работе над программой модернизации сферы ЖКХ

В России почти завершили формирование программы модернизации сферы ЖКХ, сообщил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T19:53+0300

2025-08-06T19:53+0300

2025-08-06T19:53+0300

экономика

марат хуснуллин

программа

модернизация жкх

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России почти завершили формирование программы модернизации сферы ЖКХ, сообщил на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что задачей программы является обеспечение качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек, в том числе к 2030 году планируется построить, реконструировать более 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения. "Мы практически завершаем формирование большой программы на 4,5 триллиона рублей в сфере ЖКХ. Это огромный объем работ для строителей, но самое главное – это надежность коммунального обеспечения, повышения качества услуг", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что на текущей неделе в рамках механизма инфраструктурных кредитов получили одобрение на свои проекты в сфере ЖКХ такие регионы, как Санкт-Петербург, Свердловская область, Чувашия и др. Вице-премьер напомнил, что данный механизм продлен до 2030 года.

https://1prime.ru/20250719/pravitelstvo--859704519.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, программа, модернизация жкх