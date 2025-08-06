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Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики - 06.08.2025, ПРАЙМ
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики
КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Moring Post... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T06:38+0300
2025-08-06T06:38+0300
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энергетика
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ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Moring Post аналитики. "Стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть", - приводит издание слова главного геополитического стратега компании BCA Research Мэтта Герткена, который отметил, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе". Эксперт по России и странам Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань заявил, что Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в национальных валютах, что "поможет избежать вторичных санкций США". "США не могут нарушить политические и экономические отношения между Китаем и Россией", - сказал он, отметив, что лидеры КНР и РФ вскоре встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и параде в честь 80-летия Победы в Пекине. На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкций против стран, закупающих российские энергоносители, заявил, что Пекин будет принимать разумные меры энергетической безопасности, "исходя из своих национальных интересов". Дипломат подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. В конце июня Го Цзякунь в ответ на слова Дональда Трампа, в которых глава Белого дома выразил надежду, что Пекин начнет приобретать нефть у США, также заявил, что Китай будет основываться на собственных интересах при принятии мер для обеспечения энергобезопасности страны. В июле издание Economist сообщало, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат". Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, китай, сша, кнр, дональд трамп, джон болтон, мид кнр, мид китая, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Джон Болтон, МИД КНР, МИД Китая, МИД
06:38 06.08.2025
 
Китай не прекратит покупать российскую нефть, считают аналитики

South China Moring Post: Китай не прекратит покупать российскую нефть перед угрозой Трампа

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ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. КНР не прекратит покупать российскую нефть перед лицом тарифных угроз президента США Дональда Трампа, считают опрошенные газетой South China Moring Post аналитики.
"Стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть", - приводит издание слова главного геополитического стратега компании BCA Research Мэтта Герткена, который отметил, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе".
Эксперт по России и странам Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань заявил, что Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в национальных валютах, что "поможет избежать вторичных санкций США".
"США не могут нарушить политические и экономические отношения между Китаем и Россией", - сказал он, отметив, что лидеры КНР и РФ вскоре встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и параде в честь 80-летия Победы в Пекине.
На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкций против стран, закупающих российские энергоносители, заявил, что Пекин будет принимать разумные меры энергетической безопасности, "исходя из своих национальных интересов". Дипломат подчеркнул, что Китай будет твёрдо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
В конце июня Го Цзякунь в ответ на слова Дональда Трампа, в которых глава Белого дома выразил надежду, что Пекин начнет приобретать нефть у США, также заявил, что Китай будет основываться на собственных интересах при принятии мер для обеспечения энергобезопасности страны.
В июле издание Economist сообщало, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКИТАЙСШАКНРДональд ТрампДжон БолтонМИД КНРМИД КитаяМИД
 
 
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