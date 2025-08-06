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Пушков высказался о трениях между США и Индией из-за российской нефти

Пушков высказался о трениях между США и Индией из-за российской нефти - 06.08.2025, ПРАЙМ

Пушков высказался о трениях между США и Индией из-за российской нефти

Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:44+0300

2025-08-06T09:44+0300

2025-08-06T09:44+0300

экономика

нефть

индия

сша

запад

алексей пушков

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Трения между США и Индией по поводу закупок Нью-Дели российской нефти - это не только тест для Индии на ее суверенитет, это этап становления многополюсного мира, считает сенатор Алексей Пушков. "Напряженность между США и Индией - не просто трения по поводу закупок российской нефти. Это тест для Индии на ее суверенитет, с одной стороны, и испытание для убывающей гегемонии США, которую (Дональд - ред.) Трамп хочет сохранить через применение санкций, с другой стороны", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков полагает, что "по большому счету это этап становления многополюсного мира". Ранее Трамп пригрозил Индии и Китаю повышением пошлин, так как эти страны не просто покупают российскую нефть, а извлекают прибыль от ее перепродажи. Вскоре Китай, вслед за Индией, отклонил требования США прекратить покупать нефть в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250805/neft-860354161.html

индия

сша

запад

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нефть, индия, сша, запад, алексей пушков