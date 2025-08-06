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По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей - 06.08.2025, ПРАЙМ

По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

Арестовано имущество бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, причастного к хищению "Дагнефтепродукта", и других фигурантов дела о... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:01+0300

2025-08-06T10:01+0300

2025-08-06T10:01+0300

экономика

нефть

россия

дагестан

фсб

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Арестовано имущество бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, причастного к хищению "Дагнефтепродукта", и других фигурантов дела о мошенничестве на сумму около 3 миллиардов рублей, стоимость переданных судом государству нефтекомплексов превышает 100 миллиардов рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе – Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт", - говорится в сообщении. Установлено, что Магомедов использовал административный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность с последующей его продажей подконтрольным лицам по заниженной цене. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, который был удовлетворен судом. "Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей", - уточнили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Проведены 70 обысков, изъяты ценные предметы и крупные суммы денег. Магомедов уволен с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

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нефть, россия, дагестан, фсб