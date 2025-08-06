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МИД Кубы обвинил США в давлении на мигрантов
МИД Кубы обвинил США в давлении на мигрантов - 06.08.2025, ПРАЙМ
МИД Кубы обвинил США в давлении на мигрантов
Власти США усиливают давление на кубинских мигрантов и продолжают политику разделения семей, преследуя и запугивая мигрантов, имеющих связи с родиной, заявил... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T06:41+0300
2025-08-06T06:41+0300
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МЕХИКО, 6 авг - ПРАЙМ. Власти США усиливают давление на кубинских мигрантов и продолжают политику разделения семей, преследуя и запугивая мигрантов, имеющих связи с родиной, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Антикубинские политики, включая госсекретаря США, настроены на то, чтобы еще сильнее разлучать кубинские семьи. Им недостаточно ущерба, нанесенного их удушающими мерами. Запугивают, угрожают и преследуют кубинских мигрантов, имеющих связи со своей родиной", - написал дипломат в своем блоге в X.
Администрация Дональда Трампа в апреле отменила временный правовой статус для более чем 350 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Эта мера была введена в период президентства Джо Байдена и позволяла заявителям находиться на территории США до двух лет при соблюдении ряда условий.
Гавана неоднократно обвиняла Вашингтон в использовании миграционной тематики как инструмента давления, а также в поощрении незаконного выезда граждан с острова. Власти карибской страны последовательно призывают к отмене односторонних санкций и восстановлению диалога по гуманитарным вопросам, в том числе по вопросам миграции.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , США, КУБА, ГАИТИ, Дональд Трамп, Джо Байден, МИД
МИД Кубы обвинил США в давлении на мигрантов
Глава МИД Кубы Паррилья: США продолжают политику разделения семей и преследуют мигрантов
МЕХИКО, 6 авг - ПРАЙМ. Власти США усиливают давление на кубинских мигрантов и продолжают политику разделения семей, преследуя и запугивая мигрантов, имеющих связи с родиной, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Антикубинские политики, включая госсекретаря США, настроены на то, чтобы еще сильнее разлучать кубинские семьи. Им недостаточно ущерба, нанесенного их удушающими мерами. Запугивают, угрожают и преследуют кубинских мигрантов, имеющих связи со своей родиной", - написал дипломат в своем блоге в X.
Администрация Дональда Трампа в апреле отменила временный правовой статус для более чем 350 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Эта мера была введена в период президентства Джо Байдена и позволяла заявителям находиться на территории США до двух лет при соблюдении ряда условий.
Гавана неоднократно обвиняла Вашингтон в использовании миграционной тематики как инструмента давления, а также в поощрении незаконного выезда граждан с острова. Власти карибской страны последовательно призывают к отмене односторонних санкций и восстановлению диалога по гуманитарным вопросам, в том числе по вопросам миграции.